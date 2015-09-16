这一次印度黄金货币化项目能否成功？市场观点不一

上周印度政府批准了包括黄金债券和黄金储蓄在内的黄金货币化项目。不过对于印度政府这一试图控制黄金进口的举措，市场有诸多怀疑，并不十分看好。

自从去年开始，印度政府就试图用黄金货币化项目来减少黄金进口，控制经常账户赤字。2013年金价大跌那年，印度大量进口黄金，经常账户赤字创下纪录，卢比大跌。

印度目前的黄金投资需求每年在300吨左右，也是黄金货币化项目的针对人群，渣打银行(Standard Chartered)称，黄金货币化的回报必须要至少高过3.59%的实际利率才能吸引投资者。

渣打的高级策略师Nagaraj Kulkarni说：“印度政府应该要让黄金货币化化的回报和实际利率持平，更关键的是，要教育那些农村地区的人来了解这些产品。”

农村地区是印度黄金需求的主要来源地。

在此前6月的草案中，黄金储蓄的回报在2%左右。

HDFC Standard Life Insurance的基金经理Badrish Kulhalli表示：“即使印度政府给出最小1值2%的回报，还是会有人买黄金债券的。这些债券是被主权背书的，还能带来收益。”

IDFC Asset Management Co的固定收入主管Suyash Choudhary说：“如果通过黄金货币化项目，你能把实物资产转换成金融资产，那么会进一步减少对离岸资本的依赖。”

Choudhary认为，这会使得印度对离岸金融的波动免疫。

事实上，这并不是印度第一次做出这样的项目，早在1999年印度央行也曾经发行国黄金储蓄项目，但最终仅仅吸引了15吨黄金的储蓄。