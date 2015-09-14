美联储9月会议谜底即将揭晓 小摩等投行如何看股市和汇市？

美联储(FED)9月会议本周就将揭开“谜底”，包括摩根大通(JP Morgan)和东方汇理(Calyon)等在内的知名投行都对美联储加息可能会对市场造成的影响发表了看法。

摩根大通就美联储利率决议对股市的影响进行了分析，该行分析师周一(9月14日)指出，不论本周美联储会议结果为何，对股市的影响可能都是利多。

该策略师认为，“不论美联储升息与否，股票市场都可以有利多解读：美联储升息，但是同时安抚市场说日后会逐步升息；美联储延后升息，市场可能解读美联储了解并回应市场的担忧。”

东方汇理(Calyon)策略师Valentin Marinov则在报告中指出，市场多数预期Fed升息时点由9月转为12月，而该行认为可能升息的时点为10月。

Marinov指出，“若美联储本周四没有升息，其新闻稿和记者会的措辞，以及对经济增长和通胀的预估将无疑会出售年内升息的意图。”

他说道：“美联储升息只是时间问题，美元在未来持续且较高的利率优势下将重拾涨势。”

此外，Marinov还对汇市的前景发表了看法，“相对而言，我仍在忧心经济增长和通胀的货币，美元的利率优势更凸显。中期来说，欧元/美元有下跌的风险；美元/日元有上涨风险。”