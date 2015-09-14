美联储决策错误“万劫不复”？该市场会揭晓最终答案

毫无疑问，全球市场参与者目光都将聚焦于北京时间本周五(9月18日)凌晨揭晓的美国联邦公开市场委员会(FOMC)的终极决定，而是否加息25个基点的“末日审判”将给全球金融市场定下终极方向，美国知名财经博客类网站Zerohedge.com日前警告称，美联储这次恐犯下“历史性”错误。

需要指出的是，之所以把高度上提至“历史性”，起决定作用并不在于加息的幅度或是决策本身，而是加息决定的象征意义。

众所周知，自全球金融危机爆发以来，央行一直在扮演“无所不能”的角色，金融市场(其实也只有股市等为数不多的资产)在过去7年间乘坐着流动性魔毯不断高飞。

但“魔力”来到了即将耗尽的阶段，而决策上的偏差将形成几何级数的冲击和影响。

不过美联储主席耶伦(Yellen)是否会犯下“过错”只有时间才能逐步证明。投资者可能惯性搬的去关注新兴市场是否会承受新一轮市场动荡，不过正如美银美林(BofAML)上周的一篇文章中提到的，“如果美联储果真加息，那么就盯紧长段债收益率的走向。”

为何如此？因为如果只要资金蜂拥涌向长期美债，那么美联储就应该意识到资金犯了错，正如德意志银行(Deutsche Bank)指出的：

市场似乎并没有意识到9月政策决议可能出现bug，我们认为美债收益率可能在当前避险情绪高涨的环境中出现大幅度跳涨，10年期债收益率或将升至1.75%，主因可怜的流动性现状，以及美联储收紧政策预期，加之新兴市场的美元储备损失等动因都会压制美债价格。

在这一极端情况下，即便美联储并无作为，那么糟糕的政策沟通还是会造成这样的结果：即便是持鹰派观点的投资者，后续操作上还是会对美债收益率曲线斜率造成向下的影响。

美银美林指出，在这样的市况中，最好的选择就是“现金、波动性和黄金”，届时庞大的债市抛盘会突然面临流动性缺失的问题。

不过美国国债市场似乎早已为美联储加息做起预热。Brean Capital LLC宏观债务策略负责人Peter Tchir称，美国10年期国债远期收益表明，即便美联储加息，收益率也不会上升太多。在第一次加息之后，如果经济依然稳固，就消除了加息预期给市场带来的阴影。

Commonwealth Foreign Exchange分析师Omer Esiner表示，每当美联储进入政策紧缩区间，总有很充实的理由进行反对，但是如果等到所有的信号都表明加息时机已经错过，那么就已经太晚了。

当前美国国债市场并未出现警报信号，尽管8月美国银行衡量债市动荡的指数上涨，但仍未达到今年2月创下的记录，比1988年至今的平均值仍低12%。