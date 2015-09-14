本周市场展望及重要经济数据和事件

本周周市场展望：

重头戏当属美联储政策会议，全球市场将屏息以待将于北京时间9月18日凌晨2时出炉的美联储利率决定和政策声明。

随着美联储将于下周公布最新的利率决议，投资者们在此之前将如坐针毡。最近几周全球股市下跌以及新兴市场货币承压，市场对美联储加息的预期已经有所降温。然而，期货市场指示加息可能性依旧有三分之一，尽管这较中国一系列市场动荡发生之前50%的几率下降，但依旧意味着美联储有可能上调自2006年以来一直维持不变的利率。

若美联储加息，那么决定理由何在？DailyFX认为，首先，经济增长正在加强，预计第三季度可能将录得稳健的2.5%的年化增长率。其次，劳动力市场已经趋紧到了被普遍认为已经达到充分就业的水平，通常在这以后不久工资增长将趋于加速。而如果延迟加息，未来可能不得不采取更为激进的收紧政策的步伐。

尽管新兴市场的增长已经放缓，但是很多观点认为美联储需要为美国制定政策而不是其他地区。然而其他一些观点则认为，在此市场面临不确定性且通胀缺乏增长迹象之际，美联储收紧政策是一项不必要的风险，这些观点无疑将可能促使决策者将加息时点延迟到今年更晚的时候。

此外，美国、英国、欧元区将公布通胀数据，届时将市场研判经济形势提供更多线索，投资者也不能掉以轻心！

本周周重要经济数据和事件

周一(9月14日)

日本7月工业产出修正值，欧元区7月工业产出；

官员讲话：欧洲央行管理委员会委员诺亚在法国央行基金会创建20周年庆祝会上致开幕词；

央行动态：日本央行货币政策会议，至9月15日；

周二(9月15日)

英国8月消费者物价指数，德国9月ZEW经济景气指数，美国8月零售销售；

官员讲话：意大利财长帕多安和央行行长维斯科在意大利论坛发表讲话，欧洲央行单一监管机制(SSM)主席努伊在维也纳发表讲话；

央行动态：

澳洲联储公布货币政策会议纪要，日本央行货币政策会议，公布利率的决定，最后一日/14:30日本央行行长黑田东彦将举行记者会；

周三(9月16日)

英国至7月三个月ILO失业率，欧元区8月调和消费者物价指数终值，美国8月未季调消费者物价指数，美国9月11日当周EIA原油库存变化；

官员讲话：

澳洲联储主席助理(主管金融市场)德贝尔在澳洲精算协会的研讨会上就“金融市场当前的问题”发表讲话；

央行动态：

日本央行公布9月月度经济报告，美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议，至9月17日；

财经事件

经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经济体宏观经济关键指标的最新预估；

周四(9月17日)

英国8月季调后零售销售，美国8月新屋开工，美国上周季调后初请失业金人数；

官员讲话：

日本央行政策委员会审议委员木内登英发表演说；

央行动态：

日本央行行长黑田东彦在证券公司年会上发言，加拿大央行副行长Agathe Cote在温尼伯发表讲话，欧洲央行发布经济公报，瑞士央行货币政策评估；

财经事件

欧盟委员会主席容克、欧盟货币与经济事务专员莫斯科维奇、欧盟竞争专员玛格丽特?维斯塔格(Margrethe Vestager)在布鲁塞尔会见欧盟议员；

周五(9月18日)

加拿大8月消费者物价指数，美国8月咨商会领先指标；

官员讲话：

西班牙央行行长林德发表讲话，澳洲联储主席史蒂文斯出席议会听证会；

央行动态：

美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定，发表政策声明/02:30美联储主席耶伦主持媒体简会；

日本央行公布8月6-7日会议记录；