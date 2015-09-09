棉花“过剩” 美国预计中国进口量将创13年新低

鉴于全球最大棉花消费国中国在国内棉花消耗量减少、国外供应方竞争加剧时去库存，美国农业部预计，中国的棉花进口量将跌至13年来最低点。

美国农业部(USDA)下属对外农业服务局(FAS)昨日发布报告预计，始于今年8月1日的未来12个月内，中国的棉纺厂将向国外供应商采购575万包，同比下降31%，降至2002至2003年来最低水平。中国棉花产量也会下滑，预计同期将降至2530万，同比下降15%。

彭博新闻社报道指出，过去两个月棉花价格持续下跌，主要源于市场担心全球需求不佳，特别是中国的需求，因为中国政府在国内经济增长明显放缓时还设法减少创纪录规模的库存量。

Sid Love Consulting Services的总裁Sid Love评论称，以上FAS的进口预期让人不得不看空棉花价格，这是实际GDP增速不及官方公布数据的又一迹象，它可以解释为何需求持续减少。

中国近些年告别了两位数的高增长，正经历经济转型，去年7.4%的GDP增速已是25年来最低，今年前两个季度增速均为7%，符合官方的全年增长目标。而本周中国统计局将去年GDP增速下调至7.3%。华尔街见闻文章援引专家观点称，往年GDP都上调，今年下调很少见，但也是正常调整，没必要过度解读。

今年7月的华尔街见闻文章提到，中国国内棉花库存上升，棉花进口量下降，无论是印度、美国还是澳大利亚的货主都不得不去孟加拉国和越南争夺市场，产量过剩使纽约市场棉花价格今年1月已创5年新低。印度棉花协会7月预计，到今年10月，印度棉花库存将同比增长25%至739万包，涨幅创历史新高。

上月USDA的报告预计，2015-16年全球棉花产量为1.09亿包，比此前一个月预计的产量减少了250万包，较上一季产量减少1000万包。其中中国2015-16年产量预计为2600万包，较上一季减产400万包，报告提到主要是因为国内种植棉花的动力不足，本季种植面积减少了将近18%。

虽然中国产量有所减少，但USDA报告预计，越南、巴基斯坦、孟加拉、土耳其等其他多个国家都会增产，足以抵消中国供应减少的影响。