主要货币、黄金、原油、标普500结构前景分析

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周二(9月8日)外汇分析机构Chifbaw LLC分析师Dzhafer Medzhakhed提供了主要货币对、黄金、原油和标普500指数前景分析。
欧元/美元：1.1340-1.1455区间内看涨，1.1035-1.1050区间内看跌。
澳元/美元：0.7070-0.7085区间内看涨，0.6825-0.6840区间内看跌。
美元/日元：121.40-121.55区间内看涨，118.15-118.30区间内看跌。
英镑/美元：1.5390-1.5405区间内看涨，1.5120-1.5135区间内看跌。
美元/加元：1.3375-1.3390区间内看涨，1.3100-1.3115区间内看跌。
纽元/美元：0.6470-0.6485区间内看涨，0.6150-0.6165区间内看跌。
欧元/日元：135.50-135.65区间内看涨，131.15-131.30区间内看跌。
欧元/英镑：0.7400-0.7415区间内看涨，0.7185-0.7200区间内看跌。
现货黄金：1145.00-1155.00区间内看涨，1100.00-1110.00区间内看跌。
布伦特原油：53.00-54.00区间内看涨，44.00-45.00区间内看跌。
标普500：1975.00-1185.00区间内看涨，1885.00-1895.00区间内看跌。