主要货币、黄金、原油、标普500结构前景分析
市场新闻

主要货币、黄金、原油、标普500结构前景分析

8 九月 2015, 14:32
abbott
abbott
0
657

周二(9月8日)外汇分析机构Chifbaw LLC分析师Dzhafer Medzhakhed提供了主要货币对、黄金、原油和标普500指数前景分析。

欧元/美元：1.1340-1.1455区间内看涨，1.1035-1.1050区间内看跌。

澳元/美元：0.7070-0.7085区间内看涨，0.6825-0.6840区间内看跌。

美元/日元：121.40-121.55区间内看涨，118.15-118.30区间内看跌。

英镑/美元：1.5390-1.5405区间内看涨，1.5120-1.5135区间内看跌。

美元/加元：1.3375-1.3390区间内看涨，1.3100-1.3115区间内看跌。

纽元/美元：0.6470-0.6485区间内看涨，0.6150-0.6165区间内看跌。

欧元/日元：135.50-135.65区间内看涨，131.15-131.30区间内看跌。

欧元/英镑：0.7400-0.7415区间内看涨，0.7185-0.7200区间内看跌。

现货黄金：1145.00-1155.00区间内看涨，1100.00-1110.00区间内看跌。

布伦特原油：53.00-54.00区间内看涨，44.00-45.00区间内看跌。

标普500：1975.00-1185.00区间内看涨，1885.00-1895.00区间内看跌。

 

#市场, 货币, 黄金, 原油