四连跌！中国8月末外汇储备减少逾900亿美元 黄金储备"意外"增加

中国人民银行今天在官网更新的数据显示，中国8月末外汇储备为3.56万亿美元，比上月3.65万亿美元减少逾900亿美元。我国外汇储备已连续四个月下降，单月减少额创有纪录以来最高。

具体数据显示，中国中国8月末黄金储备报617.95亿美元，7月末为592.4亿美元，累计增加25.55亿美元。

与此同时，中国8月末基金组织储备头寸47.3亿美元，7月末报43.7亿美元；8月末特别提款权105.3亿美元，7月末报104.6亿美元。

中国人民银行官方储备资产截图，以及链接如下：

此前数据显示中国8月外汇储备从3.65万亿美元下降至3.58万亿美元，减少710亿美元。高盛则预计总体外汇储备流出规模大概是920亿美元。

高盛认为，考虑到市场对中国仍有担忧，若外储数据好于预期，风险资产价格或因对人民币贬值担忧减弱而走高。

据央行和国家外汇管理局统计，2008至2013年间，年均新增外汇储备3276亿美元。2014年6月末，外汇储备达到39932亿美元，创历史新高。不过，自2014年9月我国外汇储备开始呈现连续下降，从3.89万亿美元一直降至3.73万亿美元。2015年4月曾小幅回调至3.75万亿美元，此后又逐月减少。

巴克莱预计，如果按照目前外汇储备下降的速度，中国央行将在今年下半年将流失14%的外汇储备。作为应对，中国央行今后将会逐渐降低干预人民币的规模，允许人民币逐渐贬值，预计在岸人民币在年底将贬值至6.8。

央行行长周小川在上周末的G20会议上表示，目前人民币兑美元汇率已经趋于稳定，受前期美元走强和新兴市场经济体货币普遍贬值影响，人民币实际有效汇率偏强，新汇改后人民币出现了一定程度的贬值。但中国经济基本面并未发生实质性改变，对外贸易仍然保持较大顺差，人民币并不存在长期贬值基础。

相关背景：

中国外汇储备规模长期居于全球首位，但自2014年6月达到近4万亿美元的高位后，累计降幅已近11% 。

为提高数据透明度以体现人民币国际化成果，中国央行自7月起按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）按月发布官方储备资产数据，一般不晚于每月初第7日发布上月数据。