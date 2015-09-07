2015：东盟能否更圆满

8年前，东盟首脑会议确定将于2015年年底前建成东盟经济共同体。8年后的今天，随着时间跨入2015年第三季度，距约定的“最后期限”越来越近，当初的承诺又能否如期兑现呢？

年底建成有望

在马来西亚首都吉隆坡举行的第47届东盟经济部长系列会议上，东盟经济部长就年底前建成东盟经济共同体进行了讨论，一致认为目前东盟共同体计划已经完成超过91%。各经济部长决心保持增长速度，集中推动那些能够保障实现东盟经济共同体目标的领域。

对于年底完成经济共同体的建设，各界人士均认为并不存在难题。

中国社科院亚太与全球战略研究院助理研究员李天国对国际商报记者表示，东盟经济共同体经过多年的准备，目前已接近2015年最后期限。在东盟经济共同体建设过程中，东盟国家齐心协力，在推动自由贸易，降低关税与非关税壁垒等方面取均得了较大成果。

中国现代国际关系学院东南亚问题专家骆永昆也对国际商报记者指出，2015年年底宣布建成并不成问题，并且不会因为个别问题的存在而减缓这一进程。值得注意的是，在东盟安全共同体、东盟经济共同体和东盟社会文化共同体组成的东盟共同体上，尽管东盟共同体计划在2015年建成，但目前提的更多是经济共同体。

虽然脚步并不会受阻，但一直以来都存在部分国家因经济发展落后而“拖累”经济共同体建成的问题。这其中，“越老柬缅”四国尤为特殊。

而这次经济部长系列会议则收获了一份意外之喜：在完成度上，越南仅次于新加坡之后居第二（只低于0.2%），完成了94.5%的优先措施。越南方面表示，从当前至年底，越南将集中完成服务、交通运输和基础设施建设三个领域的各项措施。

东盟经济共同体的建成越来越近，而其也将在短期内显著扩大东盟内部国家间贸易，促进和优化地区经济增长。

据统计，东盟经济共同体覆盖6.2亿人口，国内生产总值达2.3万亿美元，届时将成为全球第七大经济体，其运行将在东亚建立巨大的市场和生产基地，为东亚甚至全球经济注入新的增长活力。

马来西亚银行投行首席执行官章荣泉曾公开指出，东盟经济共同体的建成有望在3~5年内将东盟内部国家间的贸易额占东盟总贸易额的比例，从目前的约四分之一至少提升至三分之一。此外，东盟经济共同体还将有助于东盟应对来自外部的冲击和内部的挑战，并解决经济增长所面对的周期性和结构性问题，如世界贸易增速放缓和大宗商品价格疲软。

章荣泉认为，东盟经济规模较大的六个国家——新加坡、马来西亚、印尼、泰国、菲律宾和越南的整体经济增速从2014年的4.5%提升至今年的4.8%，预计明年将升至5.1%，缅甸、柬埔寨、老挝、文莱等其他东盟国家的经济增速也有望超过6%。“实现这一预期的主要推动力和关键因素就是东盟共同体的建成。”

还有哪些问题

然而，在对2015年年底完成东盟经济共同体建设充满期待的同时，也应看到，东盟共同体规划推动仍有“题”待解。

骆永昆坦言，现阶段来说，东盟经济共同体的层次不会太高，因为实质性合作方面还不够细致，负面清单目前也尚未确定。

对此，李天国也表示赞同，同时他也指出，东盟各国在贸易规则、知识产权保护、金融领域自由化和非关税壁垒等方面仍然还需要进一步按照蓝图完成计划。细节方面东盟有可能在年内无法完全达成共识，但是无论任务完成多少，东盟还是会宣布成立东盟经济共同体。也就是说，东盟各国对建立东盟经济共同体的愿望是不可动摇的。

骆永昆认为，在实现经济共同体上，未来还需要依托中国—东盟自贸区升级版的框架和路线。

资料显示，中国—东盟自贸区升级版同样计划于今年年底完成建设。今年已是中国—东盟自贸区实施的第五个年头，受益于中国东盟间93%的产品零关税贸易机制，2014年中国—东盟的贸易总额将突破4500亿美元，同比增长8%。

值得借鉴的是，中国—东盟自贸区升级版除了进一步削减非关税壁垒，特别是敏感产品的关税外，还将落实新一批服务贸易承诺，从准入条件、人员往来等方面推动投资领域的实质性开放，进而将单纯的双边货物贸易关系转变为以商品、服务与投资贸易，特别是投资为基础的综合合作关系。