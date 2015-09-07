史无前例的现象发生了 无论美联储怎么做市场都将“浴血”

全球市场在经历了动荡和混乱后，有一个“真理”逐渐浮出水面，市场会十分一致地采取“单向押注”，主因投资者都开始信奉各国央行的“无所不能”。这也使股市、债市、汇市以及商品市场都脱离了经济基本面形势，而完全受技术面因素(资金流、头寸解除、系统性风险)的绑架。

虽然有些“纪录”已被某种程度上已被市场运行的“逃逸速度”所打破，但美国股市风险晴雨表——波动率指数VIX似乎饱受市场转向之苦，如下图所示，股市、波动率市场、债市的头寸形势都再次来到了极端水平：

投机商的VIX期货指数的净多头力量来到史无前例的高位，而交易员看空标普500指数期货的程度也达到了2012年夏季以来的新高。

VIX曲线依然严重倒挂，这也是2011年股市崩盘以来最长的持续时间。

另一方面，投资者将“堆积债市空头”作为新的热门交易，5年期期货净空头达到7年最高：

需要提醒投资者的是，上一次市场采取如此一致行动的时候，债券收益率上跳了250个基点，导致空头严重踩踏。

结合股市、波动率市场、债券指数的头寸形势都来到了极端位置，美联储9月无论加息与否，市场都将经历“浴血行情”。

再对比历史上几次大顶，金融市场现如今处在哪一阶段，读者可自行判断：