交易的目的不是判断涨跌，而是赚钱。你是否经常碰到自己明明猜对方向了，反而亏钱了；和自己想象的一样涨了500点，自己却只赚了20点；明明知道行情要跌，就是不肯止损；本来可以翻倍的，我又爆仓了。

我们从一个一无所知的菜名，经过无数次的爆仓和多年日日夜夜的煎熬终于可以很好的判断行情走势了。我们不再像以前一样猜底猜顶，不再被套加仓，不再重仓去赌，不再反向加仓，不再听专家瞎掰。我们学会了正确运用均线、布林通道、MACD、黄金分割线、CCI、RSI、ATR等等各类技术指标；能够正确判断矩形、三角形、契形、双顶、双底、旗形、波浪理论、蝴蝶形态等各种K先形态；能够正确的画支持线、压力线、通道线，开始设置止损、顺势下单、轻仓试探、止盈获利......





可是为什么我们还不能赚钱？

似乎已经看到了成功，却总是触摸不到。

难道华尔街的故事只是传说？

难道我们真的不适合做交易？





你是否对自己怀疑过？是否觉得自己入错了行？是否觉得靠交易赚钱就是笑话？我从不怀疑！当我们经过几年摸索后分析技术有了很大的增长，对行情的判断有了很大的进步。甚至有的人对方向判断的准确率高达80%多。但是，你有没有严格的按照规则去建仓、平仓？你知道机会来了，可你没有等到它来，就提前进场了。进去后发现行情没有按你预期的走，于是你慌神了，开始怀疑自己的判断，然后匆忙止损。结果行情按你预期走了，你后悔不已，立刻追了一单进去。刚进去行情回调，你又开始责怪自己不应该追单，觉得自己下单太随意了。于是又一咬牙，止损了。没过多久行情又按你期初分析的方向走了。你一拳狠狠的砸在桌子上，叹气摇头。





你分析对了，却没有在很好的时机进场。所以下单要谨慎，下单要想好一个问题，我止损设在哪里？下单之后止损的位置是否在支持位、压力位之外？止损点位是否是自己能够承受的范围？止损和盈利是否成正比？如果行情顺势指标信号显示可以下单，但止损位太远，这时我们应该放弃下单。因为你永远不知道行情怎么走。记住一句话：进攻之前先想好退路。





还有就是我们总是在一大波行情中只能赚些小钱。我们总是‘见好就收’，却不敢乘胜追击。我们总是眼睁睁看利润溜走。盈取高额利的机会一年也就1-2次，去年的欧元和英镑连续跌了半年时间。可有多少人能够抓住？哪怕是一个月的利润？更别说在这一波中增加手数扩大盈利。我们总是害怕失去到手的利润。因为我们抓不到活鸭子，只是觉得自己运气不好，但看着煮熟的鸭子飞了人会疯的。





再说去年欧元下跌那一波趋势，一直在压力线下方。按照交易指标我们可以一直做空。可是我们都是早早的离场了。我们都明白指标并没有显示反转，也没到我们的止损位。就是我们没有严格执行自己定下的规则。因为我们心里想的是跌了这么多了该回调了，我们害怕了。为什么我们会害怕，因为我们从来没有挣过这么一大波，我们挣小钱习惯了。你应该忘掉行情，不用管它将来是涨还是跌，只要按策略执行就可以了。





改变是痛苦的。我们希望追求幸福，但更愿意逃离痛苦。你为什么去上班挣钱，因为没钱花很痛苦；你为什么没有挣到大钱，成为老板？不是你运气不好，而是挣得多要起得早，老板又太操劳，这些太痛苦了。你又在逃离痛苦。如果你觉得一年没挣够100万，过一辈子平庸的生活会痛不欲生。那么你会为了逃离这个痛苦会努力拼搏，你最大的痛苦是不能挣够100万，是30岁前不能做一番事业。你不会为了6点起床而痛苦，不会为熬夜而痛苦，不会因为挤公交而痛苦。相比自己一辈子默默无闻，平庸的生活一辈子，这些都不是痛苦。





所以找到你的最痛的点，设立你的目标。如果你的痛苦是挣更多的钱，那么就放弃交易吧；如果你的目标只是挣个零花钱，那么也请你放弃交易吧；如果你最大痛苦是止损，就放弃交易吧；如果你的痛苦是不能让利润最大化，没有赚到自己的预期利润，那么请你选择交易。如果选择交易，你要有成功的欲望。如果不能严格交易，不能成功，象不能呼吸一样痛苦，就请你改变现在的自己。





总结：

1、找到好的入场位；（有较小的止损点位，合理的盈利空间。止损点不好设或盈利空间跟止损不成正比则不交易。）

2、按规则离场，而不是盈利金额。（根据策略来平仓，不要害怕回调，忘掉行情，按规则做事。）

3、抓住时机，扩大盈利。（找到你内心的痛点，解决这个痛苦。激发你成功的欲望。）





你永远不用考虑是涨还是跌！你要考虑的是行情涨后我怎么做，跌了我怎么做。