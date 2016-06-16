“悟能，你看这只股票今天会涨吗？“





最近经常看到一些交易培训机构带着学员去灵隐寺、武当山、峨眉山等一些寺院或道观。讲什么禅论交易法则，讲道文化。我想问我们是不是应该在电脑前放个佛主牌位，开盘之前先烧上一株香？或是三叩九拜，念经诵佛？或者请个大法师到公司，交易之前先问问师傅，该买哪只股票？

我个人不反对佛学和道家学说。我也曾研读过《金刚经》和《道德经》等类的书籍。但带着一帮连交易软件都不会安装的人去寺院、去山上转一圈就能交易赚钱了？无非是想在自己教导无能的情况下搞出一些噱头。大家通常觉得寺庙和道观是清净之地，因为很少去，所以就觉得有神秘感。而且大家也是希望能向佛祖许愿，来保佑自己交易顺利，财源滚滚！最后佛说：你没有盈利是因为你缘分没到。







“请大家注意啦，我下面讲的这只股票将连涨三天！”

现在的培训机构五花八门，多数是来忽悠大家的。有用没有你交了钱才知道。不管讲的有用没有都能赚学费。有的在国外待过2年，就声称华尔街交易专家；有的只是在学校教金融类的课程（金融不代表交易），就敢说某某大学知名教授，投资专家；还有的注册一家公司就叫什么量化交易学院。有没有能力先拿出一个交易记录超过1年的账户，给大家看看，是不是真的赚钱。如果你自己都不赚钱给大家讲什么交易之道啊？ 做培训的人大多数是不做交易或交易不能盈利的。但不代表他们讲的不对，讲讲基础理论和指标使用方法等还是有用的。但不要教什么高盈利或稳定盈利的交易策略。不要说在我这里学习一星期，就能成为交易高手，就能稳赚不赔。我曾经见过几个花费15-30万参加一个培训班的学员。他们培训是第一期：15万，第二期：20万，第三期30万。大概也就讲两周的时间。很多学员去之前根本不知道什么叫K线，什么是多，什么是空。有学员在课程结束后感慨，花了30万学会了什么叫做多，什么叫做空。佛曰：色即是空！ 我们也不难发现培训机构的一种不合理收费现象，初级班：3-5000元，学期1个月；中级班：1-2万，学期半个月；精英大师班：学期3-5天，学费：2-10万。你学的时间越短反而学费越高，要入门需要1个月，而要成为大师只要3天就OK了？而且这三个学期很有可能是一个老师教的哦！阿弥陀佛，善哉善哉！



“师父，今天中午吃什么啊？“ “素包子。”

“什么馅的？”

“牛肉馅的。”





交易的真谛：

最后跟大家分享一下这些年有关交易的一些感悟。个人觉得交易就是统计学和概率学的结合。找出不同品种的波段规律，看似混乱的K线图其实是有规律的。当然规律也在变化，如果一层不变岂不是人人都能发大财了。不同阶段K线波段规律也不一样。统计波动率、最大波幅、最小波幅，分析其共性和个性，不同品种之间的联动性。只要你用心，发现其规律，一招鲜也可以吃遍天！

不要总想着别人能告诉你一个交易策略或用一个交易指标就能稳定盈利，没有那种好事！也不要想着一年翻多少倍。我见过很多翻倍的，最牛逼的2周多翻了100倍，但后来都翻阴沟里就再也没上来。





“我要去吃素包子了！你要来一个吗？”









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