一个女交易员的自白：如何提高胜算

这个话题太沉重，我不轻易想起，虽然知道过去的经历都是可转变成人生的财富的，但也不爱回忆，一方面觉得回忆是退出江湖时要做的事情，一方面也觉得自己没有能力去描述这厚厚的生活本身。

师父常说，要走火入魔，首先必给你点甜头。我的交易也是从诱惑开始的。那时刚开始工作，有了几万元的积蓄，有个朋友据说炒股很厉害，于是我开了个户，委托他帮我操作，那时是通过电话委托的，正好遇到99年的5.19行情，我记得买了两个票，反正是天天涨停，有一个涨了16个涨停板，那时我的工资也就3000元，基本上每天都能赚个月工资。真是太神奇了，那时的日子想起来就是阳光灿烂，正好是荔枝的季节，只有是涨停，我就在午休时候，买上一大堆荔枝请大家吃，反正最后上火了，荔枝吃的太多了。导致尽管荔枝鲜嫩多汁，但在以后的岁月里，我也只能吃几颗了。

当中，因为收益太好，父母看了我的账面，也拿出了他们的积蓄交给我做股票，我记得那天着急出差，我把钱直接交我朋友，让他帮我存一下，出于信任，也因为需要电话委托，查询不是很方便，我没有去对账。等到了2000年，父母要买房出金时，我通知朋友要取钱，我记得那时超过一定金额是要提前通知证券公司的。朋友在门口等我，交给了我几万元，说是怕我着急，先把我取出来了。当时我诧异，出于基本常识，我开始怀疑。所以在他离开后，我打印了所有的交割清单，发现他根本就没有把钱存到我的账户，当然他交给我的钱只是当初钱的50%，剩余的，我也没有再去追问，一方面是面薄，不想撕开脸面。一方面总体上，我还是赚了钱的，而且不少。我想相当于他提走了收益部分的分成。当然，由于他个人的人品问题，我把账户拿回来了，大家也就心照不宣地失去了联系。这也给刚从大学毕业的我，上了生动的一课。总以为段数越高，搏击越激烈，第一次感受到原来肉搏战才是血淋哒滴的，是人性中各种欲望直面的展现。我年轻时的梦想就是当个泼妇，认为能做个泼妇是具有大勇气的。我当时想，最好一辈子也不要继续肉搏战，我实在不法面对这直面的鲜血。但是要经历的，总是要经历的，或迟或早。但是越晚，对人生的危害就越大。当然我如果事先知道我以后的经历，我是绝不要当时的那点甜头的。

2000年我回到了上海，结束了长期出差的工作，工作的地点在外滩，正好与证券公司很近，一看资金金额，竟然能进大户室了（那个时候我已经有好几百万的存款了）。通过朋友介绍，认识了里面的电脑部经理，据说能看到坐庄的数据。于是，每周基本上有三天是跟那些大户的朋友到处吃饭，当然围绕的重心就是消息，那个时候也认识了很多形形色色的投资圈的朋友。当时电视台有个名嘴，基本上在一起天天吃饭，特别是行情好的时候，他喜欢喝酒，喝多了，就对网络经济大谈特谈，“网络改变了世界，现在不是用传统的眼光来评估经济，而是用眼球来评估的，看的人越多，想象力有多大，世界就有多大。”果然，网络热潮来了。我记得买了个东方明珠，从16涨到60，那些天的晚上，天天是歌舞升平。

当时营业部的人来问我，要不要融资，一年很低的利息10-12%，资金可1:1配比，营业部做担保，我拒绝了，主要还是觉得利息有点高，但周围有人做了。等跌倒50时，我去问名嘴，他说至少到100，于是我全部买入了。我记得价格微微上升后，就一路大跌，到了30多元，这时名嘴找到我，说让我在一个担保文件上签字，把我的账户跟他的账户捆绑，不让他的账户被清仓。他信心满满地对我说，肯定能起来，我签字没有任何法律上的风险。我当时脑袋就有点蒙了，想拒绝，但想想平时那么好的关系，买的票还是他跟我说的。如果拒绝，那以后的消息来源怎么办？于是我说考虑下，我还记得他当时的表情，挺受伤，也挺意外。我找到当时营业部的经理，问了说是否没有法律责任，他的回答是“是你天真还是我天真啊？他的账户配比了资金，已经到了清户的边界线，也就这几天的事情了，我建议你不要做。”

那时已经是2001年还是02年初，我不记得了，反正后来我再也没有在电视上看到他的出现。然后是周围的大户一个个消失，有一个给我打电话，说某某这几天会找我借钱，说他的口袋里可能已拿不出来1000元。果然，他来找我吃饭，我印象特别的深，在衡山路的一家火锅店里，他说了很多过去的经历，包括买国债的事情，赚了点钱，但做了几年的牢。至于借钱的事，他几次想开口，最后也没有说出来，最后的那顿饭，也是他抢着把钱付掉的。我至今也很佩服他的人品，在当时这么艰难的时刻，他保有了一个男人的尊严。他后来去了深圳，在一家上市公司当了个副总。这么多年过去了，我也从没有核实过他最后1000元的说法。现在说说我的结局，如果我当时进行配比资金了，结局就是倾家荡产。我印象最深的是当时我有10万多港币，买了一个几分钱的垃圾股，票触网了，涨到了几毛钱，涨了10倍多，当时没有走，等几年不到，长线投资，2004年或05年最后拿回来的时候，只有5万多。好在跑的快，没有多久，该公司缩股了，这时候，我才发现原来香港股市与中国股市有区别的，还有缩股这一说。利润当然是全部还回去了，本金也只剩下了三分之一。很多年与一个共同买了该票的朋友聊天，说当时脑袋是被枪打过了，涨了10倍，怎么能够不走？？真是人在狂热的时候，人心有多大胆，地就有多大产。

我想起了裸泳说，这个太形象了。朋友有卖别墅来死挺的，600万元买进的别墅，为了保住股票，只卖了100多万。他的说法很可爱，“我就不走，实在不行，就留给儿子当遗产，这么好的票起来是迟早的事情。”有一天我问他，怎么样了？他的回答是“刚开始是割肉，后来是断臂，再后来是截腿，现在吗，只剩下一条大腿了。”很多年以后我遇到他，问他那个要当遗产的票呢？他用白痴的眼光看看我，说，早走了。但是当年大部分人（50年代或60年代的）都消失了，据说当年坐庄最牛的某某，也被人沉入了黄浦江。原来庄家也会死。

当然交易只是我年轻时代的点缀品，在年轻的时候，爱情和事业当然是我生活的重心。虽然亏损了，但对于我日常生活的影响并不是很大。但随后，我的男友离开了我，我开始变得有点疯狂和想不同。很多年后，我看到网络上那个疯狂的毛毛，我想，这就是当年的我啊，怎么就是想不通呢。但我很感激和感谢前男友，他一直很宽容地对待我的任何无理取闹，没有说过一句过激的话来骂我。这点我比毛毛幸运。当一个人不爱你了，最好的办法就是放手，放过了他的同时，其实是放过了自己。那个时候我的事业也开始走下坡路，我从一个大大的办公室里搬到了一个格子间里，当然让我最难受的是周围朋友的变化，我以为我帮了很多忙的朋友，他们一定会关心我的，却对我冷淡。就象浪淘沙一样，什么是真的，什么是假的，在那段岁月里开始变得清晰起来，不夸张的说，最后只剩下了1%。生活回到了最初大学刚毕业的原点，什么都没有了。我问前男友，你找的那个什么都不如我，你为什么要离开我？他说“是的，她什么都不如你，但我爱她。”这句话促使我出国读书。我想过一段平静的生活，而我曾经以为再也不回去读书的校园，给了我平静，反思和重新开始新生活的勇气。我以为这是我人生中的最低谷，我再也不会留那么多的眼泪了，但我错了，我才刚刚开始。很多年后，我爱的人对我说“跟这个人在一起是幸福，跟另一个人在一起，也是幸福，那是两种不一样的幸福，但同样是幸福。”我才真正放下了感情的创伤。

我将股市基本上都忘记了，读书回国工作，到了05年，结婚生子后，产假无聊，我才想起了当年的股票，也有了勇气来处理当年的股票，反正是将股票都卖掉了，这是很多人的特征，一看不行，就当鸵鸟，账户一关，就当做看不见，在投资上，这绝对是有大害的。拿回来的钱只有当初本金的几分之一了。我去销户拿钱时，当年的人都已不在了，都变成了一张张陌生的年轻人的脸。我重新在家附近开了个户，找了几个相关的朋友吃了几顿饭，很多人都在做其他事情了，专职做的已经很少了。股票怎么起来的，我忘了，反正那点可怜的钱又开始上升了，我05年底卖掉了一套房子，开始看基本面分析+听消息。有题材，有消息就买，反正能涨一点，当时的我也看了一些书，学的都是一些技术的皮毛，以为会几个指标就可以在这个市场生存了。到了07年，股票开始疯狂，于是我又卖掉了一套房子，当时就是想有钱就有利润，当然投入越大产出越大。当然账面资产天天涨，很夸张的是家里的阿姨也开始跟着抄股票了，这个钱真是太好赚了。别人劝她小心，她还得意地告诉家人，我不懂，但有人懂。那个时候热衷重仓抄底，我的名字也几次出现在十大流通股股东里，你可千万不要觉得我是有什么消息，我就是觉得这个票能涨，那就博一把。并且几十万上百万股进场时，对价格也是有一定的触动作用，就如蚂蚁，突然有了做大象的胆气和力量，回想起来挺可笑的，但在当时，我真的就是身在其中，无知者无畏啊。现在回想我小时候读的很多寓言故事，怎么觉得又这么可笑的事情和人，我是怎么也不会去做的。但在实际的生活中，我就是那个故事中的那个可笑角色。有机会，我挺想讲讲那些故事的，因为身边的人比比皆是。只是可能没有意识到而已。

到了08年，还将家里的钱都拿出来，在3000点去抄底了。还四处打电话给好朋友，说，这个点位没有问题，肯定能涨，结果是那个好朋友再也不联系我了。印象比较深的是我的一同学，受我影响，交给我8万元，等她拿回自己的账号时，只剩下2万元了。我的股票已经不动了，账号也不打开了，实在看不了里面的数字，实在是触目惊心。家里的两个阿姨也都走了，活要自己开始做了。于是我成了时不时忧伤，又带点渺茫希望的祥林嫂。我很茫然，不知道未来该怎么走？抱着希望，能涨，但到了08年底，我其实已经很绝望了。账面浮亏达到了上千万。这时上海的房子开始飞涨，价格已经翻倍，我卖掉的两套市中心的房子成了最大的笑话，如果。。。，可是世界上没有后悔药。最难受的是过年，要见亲戚要见朋友，我都不知道该对别人说什么。我接近破产的边缘。

这时，我以前的一个朋友来到了我的身边，给我带来了一本书,范撒普的《通向财务自由之路》，他说你有多少年没有好好读过一本书了，你凭什么认为自己不努力就能在另一个行业里成功呢？这个对我的触动特别大，我开始看书。一点也不夸张,我看了三个多月，只看了70页，还不知道此书到底在说什么。他还跟我推荐了一个朋友，名字叫“眼神”，他据说花了几年的时间，通读了中外的将近千本书，得了部分真经。于是通过网络，我们联系上了，在他的推荐下，我读了近百本的书籍，都是关于趋势交易的，他是崇尚道氏交易和形态学，于是开始划线，我老是划不好，那时我认为自己是美学不够。我沉浸在理论的大海洋里，开始仔细研读均线和K线，形态学，量能等。再回看自己过去的经历，发现自己失败是个必然结果。我那时想，如果我当时只知道破趋势线离场，也能逃掉08年的下跌。读了这么多的经典，再谈谈自己交易业绩。我大概读了近两年，期间不可谓不努力，有很多经典的话语都能背了，有的书籍看了几十遍，有的还去看原版，笔记是厚厚的几十大本。我自感自己在学习方面的能力和领悟力是极强的，从小就是个学霸，但结局是十分可笑的。09年开始反弹，我的那些不敢看的股票，在微微涨了点的情况下，开始打开账户开始交易。于是只有破趋势线，我坚决离场了。可惜是个中继，等再涨起来，我的心理开始不舒服了，假设一个10元走掉的票，让你12元再买回来，我接受不了。于是在09年底我盘点的时候，发现了一个可笑的现象，如果按照我以前的没学技术时候的操作思路，我的资金基本上都回来了，但在我学习了新知识后，盈利只到达了之前的三分之一。但是，我沉浸在走在正确道路上的喜悦中，觉得稳定盈利是迟早的事情。

在我着急回本的心态中，我跟着“眼神”开始做强势股，但是他进的快，跑的也快，同样的票，他能赚钱，而我有时亏大钱，原因很简单，他觉得不对劲，就离场。我觉得还没有到我认错的位置呢，我挺一会儿，就这个挺字，让重仓位的我损失惨重。我只看到了表，不能看到他里面的道理，依葫芦画瓢，当然不像。于是我的结论是我的个性不适合此类操作。

我开始看到图中的经典例子，如形态突破，于是又是重仓位买进，但书中只告诉你买入，没有告诉你买入后怎么办，也没有告诉你如何识别图形的真假，还有如果错了，该如何处理。于是有时候能赚，但大部分又是套牢。我开始思考为什么书上的都是成功例子，而实际交易结果却是另外一回事。这时，“眼神”又找到了新的方法，就是系统化交易，我又开始读书，研究机械化交易模型，企图用模型来代替自己能力的不足。眼神和我的那个朋友搞了个办公室，我有时也会过去，讨论各种可行性。具体时间已经记不清楚了，我们几个人财务状况与我们的热情成了反比。为了维持生计，他们搞了个国外的平台做外盘交易，我开始做起了以前根本看不上眼的无风险低收益投资，认购新股+国债回购+企业债认购。为了支持他们的事业，我也开了外盘账户，开始了晚上的期货和外汇操作，这时才发现了市场原来是互动的，于是，我在国内开始开通了期货账号。可是我自己操作的外汇也没有让我赚钱，我的美元消失的很快，于是“眼神”开始代理我的账户，结果我神奇地发现，他亏的比我还快！朋友跟我的解释是他的婚姻出现了状况，他已无法在进行这一行了。我记得到2010年中旬，随着他们平台被封掉后，那个朋友也离开了这个市场。我现在还清清楚楚地记得我们最后一次聊天的内容和地点，在一个喝茶楼里，隔壁能传来一阵阵兴高采烈打麻将的声音，我们之间安静极了。他说，就如悟道，道理都明白，真理就在面前，它离我们是如此如此之近，似乎一伸手就能碰到了，但就是跨不过去。我劝他别走，至少再干个一年看看。他说，就如和尚悟道，可能是瞬间的事情，可能是十年，也可能是一辈子。我能明白他所承受的压力，上有老小有小，日常的开销不小，都指望着他。（在我的交易岁月里，我遇到过很多优秀的男士，年龄段的关系，面临生活的压力离开了这个市场，你的家人，不会给你十年磨一剑的时间）。他之前的事业挺成功的，所以妻子因为信任，给了他将近5年多的时间，但是她实在无法明白这么努力的付出，不但没有收获，还是个负数。他卖掉了名下所有的房产，是必须马上要见到钱，才能生活下去了。他说，他还会继续关注这个市场，他还会再回来。但这么多年过去了，他始终没有回来。

我感到了茫然，我曾经的领路人，同行者走了，我不知道我该怎么办？很快，“眼神”也出了问题，在我们这个年龄段，到了2010年还不结婚的已经很少了。“眼神”在这个行业里比我们都久，在他交易的早期，如痴如醉读那1000本书时，他的初恋女友在坚守了5年无望的生活后，离开了。“眼神”说，当时他并不觉得，等过了很多年，他明白他的女友能坚持那5年是多么不容易时已后悔晚矣。他结婚没有多久，妻子很现实，我不管你在外面做什么，但必须每月上交1万元的生活费。很快，眼神也离开了这个市场消失了，我们是在一个路边匆匆道别的，他说必须先安抚家人。在他们离开后的日子里，我问自己怎么办，我花了几个月的时间将之前的书又看了一次，根据理论，不赚钱没有道理啊，我选择了坚持。当时我真的相信很快了，稳定获利就在眼前，只有一层纸没有捅破而已。等我真的走过这段路程时，才发现当年的我只是才刚刚起步，离赚钱还差了太多太多。从这点上说，他们的离开是正确的，如果是迟早的事情，那是越早越好。拖的时间越长，危害越大。

2010年前后，我重仓投的几只暂停上市的股票都陆陆续续恢复上市了，我的财务状况开始变得好转，这成了我后来重新翻身的重要资金来源。但是，奇怪的就是每次在学习一种新技术以后新理论以后，兴奋地尝试，总是大亏损后，我也开始变得谨慎起来。前面的低收益，让我的收益和支出基本打平。不夸张的说，只要是你能想到的理论，我都研究过，2009年在他们离开后，我开始学习混沌，那三本书来回看，包括视频和国外的论坛，我开始明白我不是针对市场交易的，是交易的是针对市场的看法。如果不改变看法，那就无法改变自己的结果。也养成了一个好的习惯，开始每天写日记。在仔细学习混沌一年后，我依然无法从市场中赚到稳定的钱，但是账户基本上能够不亏小赚的情况了，我的交易情况开始好转，我开始相信70%是个人心理问题，要学会如何认识和看清自己。于是我跑一个山谷里去开始近一年的灵修和学习心灵交易。在那个山谷不远的那个城市里，我遇到了真正从市场上赚到钱的人，我叫他“影”。跟他的聊天，我才发现个性可能与你的交易风格有关系，但跟你的赚钱没有关系，赚不到钱，纯粹是你的技术不行，就如跳舞，到最后跳得好坏，跟你的天赋个性有关，但会不会跳舞，是能力问题，人人都会跳。人天生将简单的事情复杂化。这让我想起了那个故事，有人晚上在草地上掉了钥匙，却在灯亮的家里狂找，只因为那里比较明亮。我开始回到了市场本身，那些理论只是用来解释市场的。我开始学会如何寻找美女，何为大机会，何为高胜算。影告诉了我他赚钱的两大模型，真的很简单。刚开始学习的时候，看到好的模型以为都是机会，慢慢才学会了放弃，果然成功率开始提高，从那段时间开始，我开始稳定赚钱。影让我复盘最牛的走势，他说如果你天天看美女，你就知道美女长什么样，也有能力区别美女和猪。如果你天天看猪，那只能自己也变成了猪。他让我放弃了指标，只看量和K线，就如春夏秋冬，一个完整的上涨波段就是建，拉，洗，离，要注意各种阶段的形态和量，K线的组合和变化。经历了那段稳定期后，因为太简单了，我开始寻找能完美化解决市场的工具。突然之间，以前所学的技术开始融会贯通，市场走势神奇的在你面前变得清晰可辩，如何出手如何离场如何等待都变得不是问题了，身心进入无以伦比的轻松和自在，我知道交易的最后一层纸在历经无数磨难和努力心酸的泪水之后，在不经意间，被捅破了。

如果就现在，我的能力，要做个交易总结，（但我相信自己在这条路上还要走很长的路，也许走过了摊过了，留下的也是那么几句话。）

交易是个门槛低，但综合要求特别高的行业，而且是个不平均的世界，赢家通吃。所以没有好的领路人，不要轻易进入这个市场。要知山上路，需问过来人。并且这个过来人必须是你充分信任的。我曾经参加过一个期货交易者的聚会，听了80多个人的感想和体会，我神奇地发现，我能很轻松地发现他们的问题在哪里。大道至简，是的，写在经典书上的大道理都是对的，我曾经能背诵的名言，我现在才明白它的真正含义。但是简单的背后却隐藏了很多细节，而操作却依赖于各种细节。极复杂后至极简单，就如极柔软至极金刚，如果不经历过复杂，又如何处理这些简单呢？

交易玫瑰写于2014年8月19日