人工+智能——完美结合！









一直以来变色龙EA都是自己在服务器上孤单的奔跑。一个月前帮一个客户挂了一个1.1万美金EA账户。自己尝试用自动EA+手动交易同时进行。所谓手动交易也是遵循EA的原则，是根据半自动EA指标来下单的。为了不影响EA的正常运行，EA中添加了订单识别的功能。这样EA只对EA成交的订单进行统计计算，而手动下的订单完全跟EA没有任何关系。





不知不觉一个多月过去了，混合交易结果喜人。盈利达到46%。平均每天1%左右的盈利，月盈利率达22%以上。远远高出了纯EA每月5%左右的盈利，也高于人工交易每月10%左右的盈利，且人工交易不是很稳定。（指我个人手工交易。）





我总结了一下，把人工交易和EA交易分开很难达到这么高的收益（人工10%+EA5%=15%<22%）。但为什么结合起来却起到这么神奇的效果呢？我交易过程中手动订单亏损时，EA订单有可能盈利。这样把手动订单的亏损给拟补了回来。交易员心里会平衡一些，不会再为了拟补前面的亏损而反向加仓。反过来，交易员因为要做交易，所以时刻盯着盘面，也相当于看护着EA的运行。避免了其他断电或断网等意外情况造成EA订单的损失。





我统计了一下，跟踪EA交易的订单成功率高达70%。而我自己单单做交易成功率50%多一点。可以说是EA纠正了我平时下单的一些不良行为。EA是出现指标了才会下单，而人往往会存侥幸心理，偶尔会根据感觉去赌一把。我常常觉得自己干不过EA。也许这就是人性的弱点。



