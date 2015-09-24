最近不再发行情判断的帖子了，行情判断就像送人予‘鱼’。有些人知道行情怎么走却还是赚不到钱。所以授人予鱼，不如授人予渔。

大家经常遇到行情刚好碰到自己的止损就又向自己的赢利点方向去了。总觉得自己运气不好，觉得自己点儿背。到底是运气，还是技术问题，还是心理问题呢？我们先看一个例子。





客户把止损位设置在前方高点下面一点还有一种可能，就是客户害怕亏损。如果设置到低点下方（即红线处），如果止损了要亏很多点。设置在前方高点下面好了，心理上比较能接受。客户在意的是少亏，而不是技术的严格执行。谁都不愿意亏钱，如果有不亏损只盈利的交易，我想就没人上班了。该亏的时候，我们不能小气。如果不能接受太大的亏损，这时我们可以选择不下单。

好的订单是指顺势、止损比较好设置、盈亏比合理。



