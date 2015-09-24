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最近不再发行情判断的帖子了，行情判断就像送人予‘鱼’。有些人知道行情怎么走却还是赚不到钱。所以授人予鱼，不如授人予渔。
大家经常遇到行情刚好碰到自己的止损就又向自己的赢利点方向去了。总觉得自己运气不好，觉得自己点儿背。到底是运气，还是技术问题，还是心理问题呢？我们先看一个例子。
上图中客户在突破前方高点A时做多，但止损设置在了B的下方，即开仓位下方。这样止损看似很小，向上利润空间很大，好像是以小博大。但行情上涨一段后回调，刚好达到客户止损位又迅速上涨。客户一脸土色，觉得自己今天运气不好。我们仔细看一下客户这样设置止损是对的吗？听上去合理以小博大，在突破位的下方止损。但反过来想想，什么叫趋势。低点和高点不断的抬高我们称为上涨趋势。这一波行情客户判断对了，是上涨趋势，突破进仓都是对的，策略没问题。行情创了新高，低点比前方低点高了。但上涨趋势里没讲回调低点不能低于前方高点。客户明显是用回调的低点跟前方高点比较了。客户理解的上涨趋势变成了低点要比前方高点高。
客户把止损位设置在前方高点下面一点还有一种可能，就是客户害怕亏损。如果设置到低点下方（即红线处），如果止损了要亏很多点。设置在前方高点下面好了，心理上比较能接受。客户在意的是少亏，而不是技术的严格执行。谁都不愿意亏钱，如果有不亏损只盈利的交易，我想就没人上班了。该亏的时候，我们不能小气。如果不能接受太大的亏损，这时我们可以选择不下单。
好的订单是指顺势、止损比较好设置、盈亏比合理。