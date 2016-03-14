EA运行1年了，晒一下交易记录

可能有人觉得GBPNZD和GBPAUD点差太大，波幅太大，风险就会很大。实际判断风险不能以点差或波动大小来判断。EA主要的特点就是找到行情的规律，能够根据行情的规律找到可以投机的切入点。这就叫对症下药。大家是否还记得前两年的欧瑞，因为瑞士央行宣布跟欧元保持1.2的比例。很多人在欧瑞接近1.2时就做多，虽然波动不大，但风险很小啊。在13-14年的时候也赚了不少，但最终在2015年初亏得血本无归。大家一直在找像欧瑞这样的货币对，点差小，波动小，又有规律。但结果告诉我们，市场是不允许这样的品种长期存在的。

无论是EA还是人工下单，都不要因为这个品种点错小就选择交易。我们的目的是赚钱，哪个品种能赚钱，我们就选择那个。哪个品种有规律，哪个品种适合我们的手法，我们就交易那个品种。大家都很清楚，我们的亏损不是因为1-2个点的点差而导致的，都是一次意外的订单造成重大亏损。













变色龙EA：www.118fx.com

迈达克官网信号：www.mql5.com/zh/signals/123459

变色龙EA实盘已经运行1年了，盈利120%左右。没有暴利，也没有暴亏，基本平稳。EA采取了主要是小波段模式，根据多种指标达到条件后开仓，盈利40-60个点左右。从一开始只做黄金，后来加入了GBPNZD、GBPAUD等两个货币对。本来这款EA是针对黄金写的，因为3-4年前的黄金行情波动还是比较大的。这两年黄金波动实在太小，EA盈利降低，所以开始寻找跟黄金行情类似的品种。发现GBPNZD和GBPAUD波动比黄金还要大，经过测试修改，模拟运行等。发现效果不错，还是实盘运行。