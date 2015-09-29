交易过程中我们常常发现，我们获利了结后价格朝着有利的方向走了很远；或是刚好没碰到我们的获利价格位就转向了。做交易的人常说自己运气不好，是真的运气不好吗？是的，尤其当你技术不好的时候，运气会更差。

获利点位到底应该怎么设置，还是不要设获利点位？我觉得还是要设置，尤其数据打出一根毛刺刚好碰到你的获利点又回来了，多美的事情啊，哈哈！

1、整数位获利：





黄金 当我们做了一个订单，不知道该什么时候平仓时可以把获利点设置到整数位。如上图黄金的一波上涨行情到1170.00后开始反转，下单到1100.00后又反转。也许是巧合，但我们仔细观察一下历史行情，整数位反转的还是挺多的，真是巧啊！所有我们可以设置到整数位前面几个点。如上图空单，我们可以把获利设置到1009.00的价位。不要刚好设置到1100.00，因为还有点差，还因为你的运气没那么好。

2、支撑/压力位获利： USDJPY 我们做单会习惯性的把获利或止损设置在前高或前低。但往往会刚好碰到我们的止损就反转，或差一点碰到我们的获利就反转了。这是倒霉透了。所以我们首先要了解什么是真正的支撑位或压力位。从上图看，如果我们把获利点设在前高或前低的位置就刚好达不到。所以我们应当把获利设置在接近前方高点的位置。有人说这是个三角形当然不能按前高设置了。说的很多，但没走出来之前谁会知道它是个三角形呢？当然后面就可以按三角形来看了。但我们也不能把获利点就设在支撑线或压力线边上，尽量靠近里面一点。就是实际设置的获利点要比预想的少几个点。因为我们不是神仙，不能追求完美。追求完美会死得很惨。

3、突破震荡区间：









EURUSD 我们常听说横有多宽，竖有多高。就是横盘的时间越久，突破后上涨或下跌的幅度就越大。当然这是有道理的，就像跑步的运动员休息的时间越长，精力越充沛，坚持跑的路就越长。如上图向上突破后，理论上会涨120点左右（前面震荡的宽度）。但只涨80点便又开始震荡。120点是完美效果，80点是也是相当理想的效果。但理想总是很难实现。所以我们赚6-70个点是最保险的，当行情突破后涨6-70个点时，我们可以平仓。我们只抓行情最强劲的那一段就够了。

4、斐波那契回调线：





EURUSD 当一波行情上涨或下跌时，我们怎么预测它大概能跌多少点呢？我们客户根据他回调的幅度来推算它可能上涨或下跌的空间。如上图，行情开始下跌一波后回调了70点左右，然后继续下跌。下跌的第一个目标为前方低点100%的位置）。第二个目标为161.8%，如果行情足够强劲，会直接到261.8%的位置。所以当我们方向做对，但不知道该把获利点设置什么位置时，斐波那契回调线是个很好的工具。