费希尔解读8月非农谨慎乐观 IMF警告升息必须获得就业/通胀支持

自8月以来，全球市场动荡进一步加剧。一方面中国市场担忧“异军突起”；另一方面，距离美联储9月会议的临近，市场密切提防对首次升息市场可能造成的影响。

在金融市场动荡加剧之下，黄金凭借避险保值的属性，赢得投资者青睐。国际金价8月自1080附近低位最高升至1169美元/盎司。

国际货币基金组织（IMF）主席拉加德（Christine Lagarde）在G20财长会议后警告称，（美联储）必须确保就业市场和通胀数据都足以支撑升息行动。

据与会人士透露，美联储官员在G20会议上对潜在的升息计划进行了阐述。

外媒援引西班牙财长的讲话称，“从美联储官员的措辞来看，他们倾向于升息。他们还提到了一些对升息有影响的因素。”

卢森堡财长在接受采访时表示，“美联储副主席费希尔对8月非农进行了解读。他认为失业率降至5.1%是非常强劲的数据，对就业人口仅增加17.3万人感到警惕。但费希尔同时指出，8月（就业人口）数据并不可靠。”

不过现实数据显示，美国就业市场数据的传导表现不佳。近年连续走强的就业市场数据并没有将美国通胀带到目标水平——2%。最新数据显示，美国7月PCE物价指数年率仅上升0.1%，远低于2%的目标。