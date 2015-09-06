黄金周评:矛盾非农扰乱升息视听 新兴市场危机亦不容忽视

8月31日至9月4日当周黄金市场综述：由于国际股市动荡，上半周美国股市承压走低，国际金价表现良好一路自1130附近水平冲击至1147.16的当周高点。但此处由于是1169-1117上周跌势的61.8%回撤位水平，再配合下半周欧元回落美元上涨的因素，金价受阻回落，一路震荡下跌回探1115/17水平。

周五（9月4日）公布的美国非农就业报告表现不佳，就业人数低于20万，并且制造业就业减少1.7万人；不过薪资和工作时长方面的数据转好，暂时抵消了市场负面影响。

国际金价当周开于1133.56美元/盎司，最高触及1149.46美元/盎司，最低下探1116.75美元/盎司，收盘报1121.70美元/盎司，较上周收盘下跌11.80美元，跌幅0.97%。

国际银价开于14.59美元/盎司，最高上探14.95美元/盎司，最低触及14.37美元/盎司，收于14.55美元/盎司，较上周收盘微跌0.01美元。

当周要闻盘点

德拉基修改QE计划 欧元跌美元涨金价受挫

欧洲央行(ECB)周四(9月3日)公布了利率决议，维持主要再融资利率不变。决议公布后，央行行长德拉基举行新闻发布会。德拉基在讲话中重申了欧洲央行将会全额实施量化宽松政策计划的决心，并对欧洲经济下行风险表示担忧。

新闻发布会上，德拉基指出，到目前为止QE进展顺利。他表示QE发行份额上限将从25%上调至33%，并指出上调限额主要是因为市场出现波动及经济前景。德拉基认为，经济下行风险重新浮现。他表示将密切关注所有相关信息；当前数据显示通胀较之前放缓，并在有必要的时候将调整QE规模及实施时限。德拉基表示，必要时将在授权范围内动用所有工具。委员会认为现在考虑形势发展对价格是否有持续影响还为时过早。德拉基表示，资产购买计划提供了充分的灵活性。

德拉基在发布会上表示，欧洲央行将2015年欧元区GDP增速预期从1.5%下修至1.4%，将2016年欧元区GDP增速预期从1.9%下修至1.7%，将2017年欧元区GDP增速预期从2%下调至1.8。同时在通胀方面，将2015年欧元区通胀预期从0.3%下修至0.1%，将2016年欧元区通胀预期从1.5%下修至1.1%，将2017年欧元区通胀预期从1.8%下修至1.7%。

最近几周，欧元意外扮演了避险资产的角色。在过去一个月，受到欧元集团创纪录的经常账户盈余的吸引，投资者开始垂青欧元，欧元兑一篮子G-10货币几乎上涨3%。但这种“不受欢迎的涨势”在德拉基讲话后被彻底抹除，并且有关欧元/美元跌至平价的言论再度升温。

法国农业信贷银行G-10货币研究主管ValentinMarinov表示,“鉴于欧洲央行考虑在更长时期内实施量化宽松，使得欧元在较长期面临牢固的下行风险。”

Hardman认为欧元兑美元短期内可能跌至1.1000，在未来12个月达到平价。两大外汇交易商花旗集团和德意志银行的分析师们同样预测该汇率会跌至平价。

欧元下跌会让美元最为受益，而美元走强对黄金价格冲高又会构成打压。国际金价自1130一线的反弹最终在1150前破败回落，测试1115/17的前低支撑。

就业不佳VS薪资回升 9月升息成不成？

美国8月非农就业报告符合历史结果——一如既往地表现低迷，就业人数增加不及预期，也不足20万人。其中非常关键的制造业就业，以及劳动参与率和失业人口均表现疲软；但小时薪资和周工作时长数据的回升，抵消了不利影响。

面对如此矛盾的数据，市场对美联储9月是否会出现“首次升息”的预期也摇摆不定。

详细数据显示，美国8月非农就业人口增加17.3万，远低于市场预期的增加22.0万，且创下五个月以来最低增幅，以及今年第二低的增幅；美国6月劳动参与率持稳于62.6%，续创下1977年10月以来的最低；美国8月制造业就业人数减少1.7万，为2013年7月以来最差表现。新增就业人口，有三分之一来自于卫生保健、金融以及餐饮业等。

美国8月平均每小时薪资月率增长0.3%，年率增幅达到至2.2%。注：这可能今天就业报告的亮点之一。虽然就业市场稳健，但是薪资增长缓慢一直遭到诟病。薪资加速增长，更加有利于劳动力市场，以及提振经济复苏；美国7月平均每周工时增加至34.6小时。工作时间的增长，通常意味着员工将获得更多的实际工资。

经济、通胀难两全 IMF警告新兴市场风险

一份报告中警告称，全球经济所面临的下行风险已上升，包括中国经济放缓和股市震荡加剧在内的威胁可能严重削弱全球经济前景。

该报告指出了一系列潜在风险，包括美元升值、新兴市场货币贬值、大宗商品价格下跌及资本流入减弱等。

IMF表示，“全球经济风险倾向于下档，而且如果部分风险同时出现，则暗示前景要疲弱得多。”

IMF在7月将2015年全球经济增长预估下调至3.3%，并预计中国经济增长将放缓至6.8%。人民币贬值和中国经济增长忧虑已刺激全球金融市场剧烈波动。

IMF工作人员称，虽然市场动荡，但中国应继续改革以实现经济自由化。报告显示，中国股市近期大幅修正应不会阻碍当局继续推进改革、让市场机制在经济中发挥更为决定性作用、消除扭曲以及强化制度的努力。

日本央行(BOJ)应该准备进一步放宽政策，欧洲央行则应扩大资产购买计划，除非目前显出企稳迹象的欧元区通胀率回升幅度足够高。

不过，IMF指出，虽然发达经济体的经济活动今明两年预计将温和回暖，但新兴市场的前景更令人担心，他们的政策回应也会更难。

报告认为，尽管对于降息和增支空间有限的国家来说，允许本币贬值很重要，但汇率下跌会令通胀前景恶化。