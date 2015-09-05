大冷门！8月非农就业仅增17.3万人 失业率创逾7年低位

美国劳工部(DOL)周五(9月4日)公布的数据显示，美国8月非农就业人数增加17.3万人，远低于市场预期的增加22.0万人，同时8月失业率下降至5.1%，创逾7年低位。

数据显示，美国8月非农就业人数增加17.3万人，创5个月低位，市场预期增加22.0万人，前值增加21.5万人；美国8月份失业率为5.1%，创自2008年4月来的低位，预期为5.2%，前值为5.3%。美国劳工部还将7月非农就业人数修正为增加24.5万人。

同时，美国8月平均每小时工资月率增长0.3%，预期增长0.2%，前值增长0.2%；美国8月平均每小时工资年率上升2.2%，前值为上升2.1%。

此外，美国8月平均每周工时为34.5小时，预期为34.5小时，前值亦为34.5小时。美国8月劳动参与率为62.6%，前值为62.6%。

数据公布之后，现货黄金瞬间上涨近10美元，最高触及1129.90美元/盎司，现货白银最高触及14.77美元/盎司，均刷新日内高位。

美元指数短线急跌至96.09，美元/日元急挫至119.59，欧元/美元短线飙升至1.1172，英镑/美元亦反弹至1.5266。

从非农的主要前瞻指标来看，ADP就业增幅降至20万人下方，挑战者裁员人数年率连续第七个月增长，ISM制造业就业分项指数创4月来最低水平，上周初请失业金人数也回升，这也让市场对于本次非农前景感到担忧。

根据一份对于10家知名投行的调查来看，投行们对于8月非农的预期分歧明显，其中一半的机构人本次非农将跌破20万人水平。

调查显示，包括高盛(Goldman Sachs)、瑞士信贷(Credit Suisse)、花旗(Citi)、瑞银集团(UBS)和第一信托(First Trust)在内的物价机构预计非农新增就业人数将低于20万人。最为悲观的是瑞士信贷和第一信托，他们分别预计非农将仅仅增加18万人和18.8万人。

高盛在最新的分析中指出，“考虑到季节性因素的影响，8月非农就业人口将会增长19万人，低于市场预期的22万人。美国8月失业率将会降到5.2%，符合预期。”

法国巴黎银行(BNP)策略师认为，“经济学家预计新增就业人数为23万，超过共识预期，预计失业率企稳在5.3%。这可能不足以促使美联储9月份加息。