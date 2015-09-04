德拉基让众人“惊呆” 非农夜市场要出“大事”？

周四欧洲央行决议引爆市场，欧银行长德拉基发表相当鸽派的言论，暗示该行准备扩大QE，受此影响，欧元全线下跌，欧元/美元重挫逾1%，触及两周低位。周五金融市场将聚焦非农报告，目前预期8月非农就业人口增幅维持在20万人以上，但有分析师警告称，从历史表现来看，美国8月的非农数据通常会低于市场预期，一旦数据意外偏低，则将对美联储加息预期构成重大打压，从而令金融市场大幅波动。

欧洲央行(ECB)周四(9月3日)一如普遍预期维持利率不变，但下调经济增长和通胀预估，同时为扩大其规模已很庞大的资产购买计划铺路。

在欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)记者会期间，欧元/美元大跌1.4%，触及两周最低的1.1108。纽约尾盘，欧元跌0.90%，报1.1122。欧元/日元跌1.1%，报133.48。美元指数尾盘升0.60%。

事实上，欧元兑16种主要对手货币全线下跌。

欧洲央行干了些什么？

欧洲央行预计欧元区今年的消费者物价调和指数(HICP)平均升幅仅为0.1%，低于之前预计的0.3%。欧元区目前整体通胀率为0.2%。欧洲央行甚至还将2017年的通胀率预期从1.8%下调至1.7%。这表明，即便再过几年，要实现其略低于2%的通胀目标，可能也很难。

欧洲央行目前预期，欧元区经济今年将增长1.4%，低于此前预估的1.5%。而对2017年的增长预估则从2.0%下调至1.8%。

分析师指出，新的预估明显承认，欧洲经济复苏几乎没有起色。因此，欧洲央行可能必须在展开量化宽松(QE)仅六个月后就采取新举措。

此外，欧洲央行对QE计划进行了微调，将对单一债券的最高购买比例由25%提高至33%，前提是这样不会使其掌握拥有否决能力的份额；此次调整被视为采取进一步举措做铺垫。

德拉基首次明确表示，购债计划可能会延长到2016年9月之后，央行可能调整其规模和组成。

在欧洲央行准备继续执行购债计划，至少持续到2016年9月之际，欧洲央行在6个月的评估之后重设欧洲央行的经济刺激计划给了欧洲央行官员更多的灵活性。大宗商品走弱、贸易增速减缓以及全球股市波动都促使市场猜测欧洲央行将实施更多经济刺激政策。

机构点评：永远不要押注与德拉基对立！

瑞银(UBS)全球宏观经济顾问Beat Siegenthaler表示，欧洲央行可能在10月22日或者12月3日的会议上扩大量化宽松购债计划。更有可能是在12月3日扩大量化宽松，因为届时欧洲央行将公布新的预测周四改变单一证券上限表明欧洲央行扩大量化宽松的意愿和能力。

Siegenthaler指出，如果最近包括中国在内的新兴市场疲软得到确认，原油价格没有上升或者甚至进一步下跌，并且如果欧元将上涨或者如果欧元区经济数据走软，那么欧洲央行将采取行动。对短线交易员来说，从周四欧洲央行学到的教训可以归纳为永远不要押注与德拉基对立。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示：“德拉基在记者会上的讲话令欧洲央行追加货币刺激措施的风险上升，我们原本就预计他的讲话基调鸽派，果然如此。”

法国农业信贷(Credit Agricole)G10外汇研究负责人Valentin Marinov表示，欧洲央行声明的鸽派程度无以复加，而这将继续给欧元造成压力。言论表明QE将持续到2016年之后。

法国农业信贷青睐在周五的非农就业数据前持有美元多头仓位；Marinov称，做空欧元/英镑也开始看起来愈发具有吸引力。

彭博经济学家Maxime Sbaihi撰文称，欧洲央行周四下调经济预测、改变QE措辞，表明决策者对风险很重视。德拉基在新闻发布会上的言论暗示出，如果前景恶化，或会采取更大规模、可能更长时间的QE计划。

Berenberg分析师Holger Schmieding称：“欧洲央行的措辞显示，若经济增长前景和通胀进一步疲软，该行将亳不迟疑扩大资产购买规模，并延展至2016年9月以后。至少从声明中看，欧洲央行非常明确：无需更多骚动就能触发该行的回应。我们可以把这视作口头干预。”

德国商业银行(Commerzbank)分析师Joerg Kraemer表示：“距离2016年9月还有很长一段时间，市场可能对欧洲央行仅仅宣布延长购债反应不大。我们认为欧洲央行更有可能宣布提高每月购买规模，令市场认为该行将把购债计划延长至2016年9月过后一段时间。”

非农或成加息“触发器”

北京时间周五20:30，美国劳工部将公布8月非农数据。接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，美国8月非农就业人口料增加22.0万，前值为增加21.5万；8月失业率料自5.3%下滑至5.2%。

此外，投资者也将关注薪资增速，这对于通胀能否实现目标至关重要。调查表明，美国8月平均每小时工资月率料上升0.2%，与前值相同，年率升幅料同样持平于上月的2.1%。

彭博经济学家撰文称，在本周极度繁忙的数据发布日程表中，8月份就业报告将是重中之重。这将是9月份FOMC会议召开前的最后一份就业报告，所以该报告的基调可能显著影响美联储决策者对已进入下半年的美国经济状况的评估。

法国巴黎银行(BNP Paribas)策略师们周一在报告中称，经济学家预计新增就业人数为23万，超过共识预期，预计失业率企稳在5.3%。这可能不足以促使美联储9月份加息。

德意志银行(Deutsche Bank)表示，就业报告在投资者关于美联储政策行动的预期方面将发挥超出常规的重要性。

澳洲国民银行(NAB)的分析师称：“9月4日将公布美国8月非农就业报告，这通常是引发全球市场波动的最重大因素，而且肯定受到美联储的关注，因为美国经济已接近充分就业，而且美联储也在考察就业市场是否在进一步改善。”

安联(Allianz SE)首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)8月30日表示，本周的非农就业报告可能成为美联储决定9月是否加息的关键因素。

曾担任太平洋投资管理公司(PIMCO)首席执行官的埃里安在接受采访时表示，假如非农就业增长强劲——超过20万人，而且薪资水平最终上升，则是美联储最好加息的信号。

美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三公布的数据显示，8月民间就业人数增加19万人，尽管该数据逊于分析师预期的20.1万人，但高于7月的17.7万。

彭博经济学家Carl Riccadonna和Josh Wright撰文称，8月份的ADP就业数据略低于预期，但严重程度可能还不足以促使专家们下调对周五公布的非农就业人口的预估。

在2015年的首七个月，ADP有四次低估了民间非农就业情况，平均低估3.9万；另外三次，ADP则平均高估2.6万；这七个月的整体平均来看，ADP低估民间非农1.1万。

花旗(Citigroup Inc.)分析师在报告中指出：“由于市场担心市况持续震荡，会阻止9月加息，因此就业数据要达到对美元构成正面惊喜的门槛，可能已经升高到23万以上。”

警惕非农数据意外偏低！

加拿大帝国商业银行(CIBC World Markets)指出，虽然美国非农就业数据的公布往往是每月最为重要的财经常规事件，但8月份指标已在公布前引发了市场的严重焦虑情绪。该行提别提醒道，8月非农数据统计时间段为每年就业形势最为疲弱的阶段。

苏格兰皇家银行(RBS)“交易桌”策略师团队预计，美国8月非农就业数据或将增加22.0万人，这一结果多少和主流预估相匹配，3个月非农就业增量均值为23.5万。从历史统计来看，8月份的非农就业增长有可能错失原先的预期水平，在过去10年间，实际数据相比预期数据平均要低0.48万，这使得周五关键数据的实际公布情况面临下行风险。

瑞士信贷(Credit Suisse)经济学家表示：“最近的历史数据表明，8月就业初值一般超预期下跌，而在随后几个月份大幅向上修正。”

德意志银行发布报告称，即使在就业强劲的年份，8月份也往往会是个低谷。报告显示，“我们担心如果就业数据令人失望，市场可能怀疑美联储的决心”。

德意志银行预计，美国8月非农就业人口仅增加17.0万人，远低于市场普遍预期的22.0万人，也不及年内至今的非农均值21.1万人。

德意志银行表示：“我们并不认为美国就业市场的潜在趋势发生显著恶化。但从历史表现来看，美国8月的非农数据通常会低于市场预期。最近4年，这种情况一直在发生。而且，最近4年的8月非农均值要比市场预期低5.5万人。”

该行进一步指出：“如果把时间周期放大点，这一特征将更为明显。从1988年开始，过去的27年中有21年的8月非农数据令市场感到失望，占比高达78%。8月实际数据平均要比预期低6.1万人，媒体调查预期值要相差4.2万人。”

三菱日联(Mitsubishi UFJ策略师John Herrmann)在研报中写道，美国非农就业增长可能低至15.8万，如此低的数据可能导致市场参与者将美联储9月份加息可能性从目前的大约31%降至近乎于零。

瑞银Siegenthaler表示，假如周五美国非农就业报告强劲，可能推动欧元/美元跌破1.10；如果报告疲软，周四的跌幅可能会被轻易逆转。