德拉基按兵不动 压力全在美联储这边了！

欧洲央行(ECB)周四(9月3日)公布了利率决议，维持主要再融资利率不变。决议公布后，央行行长德拉基举行新闻发布会。德拉基在讲话中重申了欧洲央行将会全额实施量化宽松政策计划的决心，并对欧洲经济下行风险表示担忧。

新闻发布会上，德拉基指出，到目前为止QE进展顺利。他表示QE发行份额上限将从25%上调至33%，并指出上调限额主要是因为市场出现波动及经济前景。德拉基认为，经济下行风险重新浮现。他表示将密切关注所有相关信息；当前数据显示通胀较之前放缓，并在有必要的时候将调整QE规模及实施时限。德拉基表示，必要时将在授权范围内动用所有工具。委员会认为现在考虑形势发展对价格是否有持续影响还为时过早。德拉基表示，资产购买计划提供了充分的灵活性。

德拉基在发布会上表示，欧洲央行将2015年欧元区GDP增速预期从1.5%下修至1.4%，将2016年欧元区GDP增速预期从1.9%下修至1.7%，将2017年欧元区GDP增速预期从2%下调至1.8。同时在通胀方面，将2015年欧元区通胀预期从0.3%下修至0.1%，将2016年欧元区通胀预期从1.5%下修至1.1%，将2017年欧元区通胀预期从1.8%下修至1.7%。

德拉基表示，下调经济预期主要因为外部需求疲软。他指出，新兴市场经济放缓对全球经济增长构成风险。他还表示，欧洲央行正关注地缘风险及外汇市场波动。

德拉基表示，未来数月通胀仍将维持在低位。他认为通胀将在年底出现走高迹象；2016年及2017年通胀将会回升。德拉基表示，通胀回升部分原因是油价下滑。德拉基表示，欧洲央行将密切关注物价稳定的中期风险。他认为，通胀率抬升速度比预期要慢,前景存在下行风险。

德拉基最后指出，欧元区总体信贷形势持续改善。他表示，货币政策应该支持内需，并坚信欧洲央行货币政策正在提振经济复苏。德拉基指出，经济复苏必须得到结构性改革的支持。他还表示，经济增长或会受到资产负债表调整的影响。

在记者提问环节中，被问及欧元区负通胀问题时，德拉基表示，未来数月欧元区通胀可能为负值。他补偿说，负通胀只是暂时性的，并表示欧洲央行愿意也准备好采取行动。在欧元汇率问题上，德拉基表示，欧元汇率对经济增长及通胀非常重要，但欧元汇率并非欧洲央行的政策目标。德拉基表示，G20国家承诺不参与货币战争。另外，在被问及希腊问题时，德拉基表示，希腊必须通过一些重大检验才能恢复国债豁免。德拉基指出，欧洲央行将会检查希腊关于国债的其他条件，并表示管委会必须对希腊债务可持续性进行分析。

在原油暴跌问题上，德拉基表示，如果没有第二轮影响，油价下跌是正面因素。他认为油价走低是因供应过剩和中国需求下滑。

德拉基表示，欧洲央行并未讨论任何调整QE的细节，并表示，欧洲央行尚未决定延长QE时限。他表示，技术性问题不会阻止QE的全面执行，并认为量化宽松政策的效果传导到了经济。

在被问及中国央行近期政策时，德拉基表示，注意到中国政府对汇率的调整。他认为，中国政府将需要继续改革以推动人民币自由化。德拉基表示，中国经济前景已经放缓。他指出，中国经济疲软对贸易伙伴存在影响。

德拉基讲话显示欧洲央行对于欧元区经济下行风险表示担忧，消息一出，欧元兑美元短线重挫逾百点，刷新两周新低，报1.1117。欧洲股市波动不大，德国DAX指数和法国CAC指数暂时保持日内涨幅不变。美元指数受欧元下跌影响短线攀升，现货黄金则继续下跌，接近1120美元/盎司。

德拉基讲话后，华尔街时报评论表示，德拉基的鸽派言论以及欧洲央行维持利率不变的政策将会给美联储带来更多压力。美联储必须决定是否仍然维持利率在接近零的水平。

德拉基在回答记者提问环节中表示，如果美联储加息帮助欧元区实现通胀目标，对全世界来说都是好事。

彭博评论称，德拉基讲话使欧洲央行的经济刺激政策保留了更多的灵活性。央行官员们准备继续实施资产购买计划。尽管近期疲软的大宗商品价格以及全球金融市场动荡使舆论怀疑欧洲央行可能决定扩大QE，但是目前看来央行官员们还没有这一想法。德拉基在回答记者问题时也表示，没有委员支持立即扩大QE。