欧央行9月议息会议5大看点

周四，欧央行将举行政策会议。自今年3月以来，欧央行实施了量化宽松政策，每月购入约600亿欧元(约677亿美元)的公共和私人债券，其中以政府债券为主。本轮量化宽松至少会持续运行至2016年9月。

直到近期为止，经济学家预计，欧央行将稳步实施量化宽松，明年以前不太可能扩大债券购买数额。然而，最近的股市动荡和油价下跌，可能会改变欧央行原本的时间表。上月，欧元区年化通胀率为0.2%。考虑到上月油价下跌将对经济产生的影响，消费价格或在未来数月维持低位。欧元区的公司和家庭借贷已有所改善，失业率也有所下降。这些数据可能会令欧央行对欧元区经济持续复苏颇有信心，尽管复苏速度依然缓慢。

那么，欧央行周四的会议究竟有哪些内容？下面是这次会议的五大看点：

1. 经济局势变化

希腊及其与欧洲债权人的债务谈判，成为了欧央行行长德拉吉(Mario Draghi)在7月16日召开的新闻发布会的主要内容。不过在此之后，全球经济发生了很大变化。德拉吉将有望讨论中国经济放缓，近期的欧元升值，商品价格疲弱，以及这些可能导致的未来数月接近零的通胀。

2. 通胀预期

对于周四会议而言，欧央行官员对经济和通胀的预期将非常重要，尤其是2017年的通胀预期。6月，欧央行对2017年的通胀预期为1.8%。若此次会议大幅下调，德拉吉恐怕需要解释，欧央行能否采取更多措施。

3. QE新信号

若欧央行不采取新的措施，德拉吉对未来步骤的规划将是关键。摩根大通的经济学家Greg Fuzesi在一份研究报告中称，德拉吉将表示通胀的风险已转向下行，他会强调欧央行采取行动的能力和意愿。一种途径是，暗示量化宽松可能会晚于原计划的2016年9月结束，或者在可用资产中增加新的证券种类。

4. 欧元走势

欧央行走向量化宽松的道路约始于一年前，这导致了欧元汇率的大幅走低。去年9月，欧元兑美元汇率约为1.31，至今年3月量化宽松推出后，欧元兑美元跌至1.05。不过，近期的市场动荡再度将汇率推高至8月末的1.16。欧央行官员通常会避谈汇率，但周四的新闻发布会，给了德拉吉一个强调欧央行与美联储政策分歧的机会。

5. 希腊大选

希腊问题将不会成为本次新闻发布会的议事重点。但随着希腊大选日期(9月20日)临近，希腊可能重新陷入政局不稳的状态，德拉吉可能也只有这一次会议可以喘口气了。