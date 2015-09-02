美联储官员：全球经济疲弱支持加息应保持谨慎

波士顿联邦储备银行行长罗森格伦(Eric Rosengren)表示，全球动荡意味着美联储在开始推进正常化货币政策的进程时应保持谨慎。他是在此前一场强调美联储加息路径可能是缓慢渐进的演说发表上述言论。

罗森格伦在为当地一个经济学家群体预先准备的演讲稿中表示，有关更疲弱的全球经济的指标将至少提高围绕决策者对经济增长和通胀预测的不确定性，而这可能影响官员们如何将利率从近零水平向上提升。

多数美联储官员仍希望在今年加息。在联邦公开市场委员会没有投票权的罗森格伦，长期以来一直对加息存有疑虑，因通胀仍远低于美联储的2%目标。

罗森格伦表示，全球环境似乎有可能对美国造成一些影响，从而左右美联储的利率决策。美联储的展望必须考量近期形势，包括显示海外经济放缓的数据、股市剧烈波动，及大宗商品价格下跌等，这些都和全球经济走疲的趋势一致。

罗森格伦说，虽然市场都把关注焦点放在潜在的确切加息时机，但经济的总体模型却压倒性的显示将加息时机延后几个月也不会对广泛经济从层面造成太大影响。

跟其他美联储官员一样，罗森格伦认为美联储开始加息后的路径更为重要。他认为，根据当前和预测的情况，利率上升速度不但会是渐进的，联邦基金利率在较长时间内可能也会低于之前的收紧周期。