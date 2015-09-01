印度6月当季增速放缓程度甚于预期 支持降息呼声

印度6月当季经济增长放缓程度甚于预期，给总理莫迪带来打击，并将促使更多官员呼吁央行降息。

在中国经济放缓加重的情况下，许多印度政府官员一直在谈论，要接过带动全球经济增长的接力棒。

不过周一公布的政府数据显示，4-6月当季经济增长年率为7%，与中国持平，但低于上季的7.5%。印度计算国内生产总值(GDP)的新方法得到世界银行首席经济学家的认可，但仍有质疑之声。然而不能否认，印度经济仍很难加速增长。“目前过于强调印度面前的机遇，而没有太过留意经济仍面临的挑战，”HDFC银行首席分析师Jyotinder Kaur称。

继续降息？

最新数据还将强化莫迪政府的降息呼声。一些官员认为，印度央行7.25%的指标利率应立即下调50个基点。

印度央行自1月以来已将指标附买回利率调降75个基点，但在8月初的政策会议上维持利率不变。

“我们认为，(该央行)显然为本财年结束前再降息两次做准备，”HDFC Bank的Kaur表示。尽管印度央行不排除进一步放宽政策的可能性，但其已将未来降息与通胀前景联系起来。一些政府人士担心，在截至明年3月的本财年，经济成长可能低于官方目标水准8-8.5%，并认为央行的谨慎作法使形势恶化。

6月当季经济减速主要是由于服务业表现疲弱。服务业在该国2万亿美元的经济规模中占一半以上。6月当季服务业较上年同期成长8.3%，低于3月当季10.2%的增速。

“成长环境仍疲弱，好转速度非常非常缓慢，”ICICI Securities Primary Dealership分析师A. Prasanna表示。