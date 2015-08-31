下周经济事件及汇市交易提示

上周全球金融市场渡过了异常动荡的一周。上周初因中国股市暴跌引发的全球股市"跟风"，还有美元、大宗商品货币以及新兴市场货币等遭受重挫"作陪"。美元指数则一度惨跌至七个月低点，欧元，以及日元则"坐收渔翁之利"，前者因为套利交易平仓，后者则因为避险情绪。

不过随着欧洲、美国以及中国股市企稳并开启反弹之路，与此同时，美国二季度GDP修正值大幅上修，耐用品订单等经济数据表现尚可，再加上美联储官员在杰克逊霍尔央行年会的基调并未完全排除9月加息的可能性，美元上演深"V"反转好戏，四连阳并触及一周高位，美元/日元从七个月低位处强劲反弹，欧元/美元则大幅回落。

本周，全球市场迎来所谓的超级周，除了关注股市能否继续企稳之外，经济数据方面需要关注中国公布的8月制造业PMI数据，以及美国将公布的8月非农就业数据。另外美联储还将公布经济褐皮书,澳洲联储和欧洲央行都将有利率决定公布。接下来我们就选取两个经济数据进行展望：

1.美国8月非农就业人口变动（万人）

公布时间：下周五(9月4日)20:30

前值：+21.5；预期：+21.4

若数据优于预期：美元走强

若数据逊于预期：美元走软

关键货币对：美元指数，美元/日元

解析：虽然美元指数周初遭受重挫至七个月低位，但是随着全球市场情绪企稳，焦点回归美联储升息预期，再加上周内公布的美国经济数据整体表现尚可，以及决策者在杰克逊霍尔年会上的言论并未完全"杀死"9月升息的可能性，美元指数连涨四天，强势回归。研判美元指数未来的走势，下周公布的美国8月非农就业人口将是重中之重。如果就业稳健，且薪资增速表现不是非常糟糕，美元指数恐将再度开启"暴走"模式，因为这是美联储9月货币政策会议前的最后一次非农数据。

2.欧元区8月调和消费者物价指数初值

公布时间：下周一(8月31日)17:00

前值：+0.2% ；预期：+0.2%

若数据优于预期：欧元走强

若数据逊于预期：欧元走软

关键货币对：欧元/美元

解析：受到全球股市动荡影响，欧元/美元周初因为套利交易，一度强势突破1.17关口，目前市场重回平静，欧元/美元自然被打回原形，回落至1.13下方。下周市场将先后迎来欧元区通胀数据、欧元区GDP终值，欧洲央行利率决议。法国农业信贷撰文称，欧洲央行行长德拉基预计将更偏向鸽派，或进一步扩大量化宽松以应对通胀的下行风险。除非市场避险需求急升，否则欧元下周恐难上涨。考虑到周五公布的德国通胀数据不及预期，本周一的欧元区通胀数据恐怕"凶多吉少"。此外市场预期欧洲央行(ECB)行长德拉基(Draghi)讲话将更加偏向鸽派，因目前欧元区通胀率仍存有下行风险。

这一周全球市场迎来一月一度的超级周，除了关注股市能否继续企稳之外，以美国8月非农就业数据为首的重磅指标同样值得投资者关注。另外美联储还将公布经济褐皮书,澳洲联储和欧洲央行都将有利率公布。

周一(8月31日)，市场相对比较清淡。欧盟统计局将公布欧元区8月调和消费者物价指数初值报告，鉴于德国稍早公布的通胀数据表现不佳，恐拖累欧元区的通胀表现，投资者需要关注该数据表现。另外市场还需要关注日本方面公布的工业产出数据。

周二(9月1日)，市场将宣布正式进入超级周行情。澳洲联储公布利率决议。虽然市场预期该行本次将按兵不动，不过一旦货币政策声明较预期鸽派，澳元恐面临下行风险。经济数据方面：日内需重点关注中国8月官方制造业PMI，或将为中国第三季度的经济状况提供额外的早期指标；此前财新中国PMI预览值意外下跌，表明经济增长走弱。还需要关注加拿大二季度GDP，以及美国ISM制造业PMI等。

周三(9月2日)，小非农将为周五行情预演。美国8月ADP就业人数变动将公布，预期增长20.5万，前值增加18.5万。若数据向好，则暗示美国8月非农可能保持在20万以上，美元或继续受到提振。此外澳洲利亚二季度GDP、欧元区7月PPI，以及美国耐用品订单修正值同样值得关注。

周四(9月3日)，市场迎来经济集中公布的一天。最重磅的莫过于欧洲央行利率决议，欧洲央行行长德拉基预计将更偏向鸽派，或进一步扩大量化宽松以应对通胀的下行风险，欧元走势或承压。此外澳大利亚零售销售、欧元区零售销售、美国贸易帐、加拿大贸易帐，美国上周初请失业金人数，以及美国上周EIA原油库存。美联储还将发布经济状况褐皮书。此外中国市场因抗战胜利70周年纪念日休市。

周五(9月4日)，一月一度非农日。美国劳工部将公布8月非农就业人口变动，以及失业率。市场预期非农就业人口增加21.4万，失业率5.2%。考虑到本次非农就业数据是美联储9月货币政策会议前的最后一次，再加上美联储官员在杰克逊霍尔央行年会上并未扼杀9月升息的可能性，下周的非农数据显得"至关重要"，尤其是薪资增速。一旦薪资加速增长，美联储升息的最后一道障碍--通胀问题恐怕也不会"迎刃而解"。

8.31 - 07:50 日本7月工业产出； 17:00 欧元区8月调和消费者物价指数初值。

9.1 - 09:00 中国8月官方制造业采购经理人指数， 日本经济财政大臣甘利明在一场研讨会发表演说；12：30分 澳洲联储政策会议，并宣布利率决定；20:30 加拿大二季度GDP，22:00 美国8月ISM制造业采购经理人指数。

9.2 - 09:30 澳大利亚二季度GDP；20:15 美国7月ADP就业人数变动；22:00 美国7月耐用品订单修正值。

9.3 - 02：00 联储发布经济状况褐皮书； 09:30 澳大利亚7月季调后零售销售； 19：45分 欧洲央行公布利率决议；20：30分，行长德拉基召开新闻发布会；20：00 美国7月帐， 20:30 美国上周季调后初请失业金人数。

9.4 - 17:00 欧元区二季度GDP修正值；IMF亚太部副主席Kalpana Kochhar在IMF会议上发表讲话； 20：00 国集团(G20)财长及央行行长会议，至9月5日，明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔发表演说；里奇蒙德联储主席莱克发表演说； 20:30 加拿大8月失业率， 同时报美国8月非农就业人口变动/8月失业率。