决策分析：二号人物领衔美联储安抚市场 市场动荡下9月升息希望犹存

美元指数周五(8月28日)连升第四日，触及一周高位，因为尽管本周市场曾暴跌，但部分美联储(FED)官员并未排除9月升息的可能性。

美元指数从周一触及的七个月低位反弹，录得一个月来最大单周涨幅，因金融市场在近期风暴过后恢复平静。

美联储副主席费希尔表示，联储不能等到升息已是势不可挡的情况下才开始行动。但他尚未决定是否支持在9月升息。这番讲话发表后，美元指数扩大涨幅。

亚特兰大联储主席洛克哈特认为，9月升息的几率基本是50%。他今年是联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员。利率市场交易商因此消化了10月升息几率超过50%的预期。

汇市投资者为后续将公布的一系列美国经济数据作准备，其中包括就业数据，这可能扶助美联储决定下一步该采取怎样的政策举措。

“8月非农就业报告对市场预期的影响可能加大，如果美国就业岗位增幅进一步扩大，加之失业率下降，可能令对9月升息的预期升温，”DailyFX的汇市策略师David Song表示。

稍早，圣路易斯联储主席布拉德和克利夫兰联储主席梅斯特均表示，并不对近期市场震荡感到恐慌。

“没有发生任何导致美国前景发生巨变的事情，政策的基本轨迹将保持不变，”布拉德在美国杰克森霍尔举行的全球央行主席年会的间隙表示。

梅斯特也持同样的看法，称美国经济能应对小幅升息，但她并没有承诺会支持在下月采取行动。

焦点、风向标：

亚洲股市表现

德国7月实际零售销售

欧元区8月调和消费者物价指数

主要货币走势分析：

欧元：欧元/美元日内转为盘整行情。在过去一个月中，汇价高点上移，目前处于上升动能。小时图形阻力位于1.1714(2015年8月24日高点)。小时图形支撑位于1.1203(2015年8月27日低点)，稍远支撑位于1.0660(2015年4月21日低点)。

英镑：英镑/美元跌破1.5425小时图形支撑。初步支撑位于1.5409(38.2%回撤位)，稍远支撑位于1.5330(2015年7月08日低点)。小时图形阻力位于1.5733(2015年7月1日低点)。

日元：美元/日元止步于200日移动均线上方。小时图形支撑位于115.57(2014年12月16日低点)，同样为长线支撑水平。更强支撑位于113.86(2014年11月10日低点)。阻力位于125.86(2015年6月4日高点)。