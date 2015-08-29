谷歌给自己开了个母公司 评：警示企业中年危机

贴上Alphabet标签的谷歌也不会一夜之间变为金刚不败之身。在新任CEO皮查领导下的谷歌，仍然要面对如何在移动互联网时代继续占据优势地位的巨大挑战。

谷歌公司本周一宣布，该公司将对企业架构进行重大调整，通过创办一家名为Alphabet的母公司，将谷歌原有的暂时不赚钱的业务剥离出来，保留搜索、安卓系统等核心业务单独组建子公司，纳入Alphabet旗下，而剥离出来的业务也分别组建子公司，与谷歌并列，在Alphabet统领下呈伞形状态。

成立将近17年的谷歌，虽然已成为全球最为庞大的互联网公司，贵为2015福布斯价值品牌排行榜前三名，但许多事例都在证明，谷歌也同样遭遇了大企业病，出现“中年危机”，此前，虽然面对华尔街的压力，谷歌并不愿意专注于如何将财务报表弄得华丽，而是继续坚持对新领域、新业务的开拓和探索，更多着眼长远的发展，这样的谷歌依然值得敬佩。业务繁杂，机构林立，沾染官僚习气，市场嗅觉退化，盲目收购，背上沉重的财务包袱。

在过去的几年中，谷歌一直对在搜索领域以外扩大其产品范围这一想法注射狂想剂。尽管谷歌的搜索和广告业务在世界上依然最具优势，每年创收在500亿美元以上。但是随着互联网的发展，谷歌的触角从智能手机到可穿戴设备，再到无人驾驶汽车，已经在各方面投下了大赌注，有的甚至打水漂，比如喧嚣一时的谷歌眼镜。

在移动互联网时代，技术日新月异，谷歌想要跳出“中年危机”，就应当汲取微软的教训。当下谷歌剥离不良资产，此举看似意外，实则是谷歌发展到现阶段的必然选择。架构重组之后，谷歌可以把那些不赚钱的业务分拆出去，在一定程度上保护摇钱树的安全，防止其他部门因业务动荡或者官司缠身而影响到核心业务。这样，谷歌可以集中精力发展搜索、广告、地图、app应用、YouTube及安卓系统等核心业务，甩掉包袱，强身壮体，增强市场竞争力。

此次谷歌的架构重组，再次证明谷歌的冰雪聪明。但重组只是组织上的腾挪，实际上除了架构的调整，目前的谷歌在业务上并无多大变化，架构的调整并不意味着谷歌业务进入了全新的阶段，贴上Alphabet标签的谷歌也不会一夜之间变为金刚不败之身。在新任CEO皮查领导下的谷歌，仍然要面对如何在移动互联网时代继续占据优势地位的巨大挑战。而其他那些投资巨大、短期难以投入市场的试验性项目，依然会拖累Alphabet的财务报表，来自华尔街和外界的质疑和非难也不会停止。

因此，被赋予重大使命的Alphabet能否胜任谷歌未来的发展，谷歌的品牌效应是在架构重组后得以发扬光大，还是淹没在嘈杂的多元化声浪中，还要假以时日。