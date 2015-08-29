法农下周展望：汇市波动应持有避险货币 欧元英镑上行或将受限

法国农业信贷(Credit Agricole SA)周五(8月28日)发布下周展望，中国经济增长放缓本周以来持续令市场担忧，但随着周末临近，投资者开始将目光转向美国和欧元区。

下周美国非农数据将是市场关注焦点，投资者希望能从一系列数据中找到美联储(FED)加息的线索。同时，市场预期欧洲央行(ECB)行长德拉基(Draghi)讲话将更加偏向鸽派，因目前欧元区通胀率仍存有下行风险。综合来看，欧元/美元下周走势偏向下行。

此外，中国央行(PBOC)因顾忌资本外流应该不会令人民币进一步贬值。不过，随着美联储年内将完成加息，而欧洲央行或最早在下周就开始进一步量化宽松，汇市仍将持续波动。

法国农业信贷建议至少在短期内继续持有避险货币日元和瑞郎，同时继续看跌英镑/美元，因英国经济增速并不理想，英国央行(BOE)加息预期已经降温。

法国农业信贷下周关注焦点：

欧元：欧洲央行行长德拉基预计将更偏向鸽派，或进一步扩大量化宽松以应对通胀的下行风险。除非市场避险需求急升，否则欧元下周恐难上涨。

英镑：除非即将公布的经济数据表现抢眼，否则英镑难有作为。

美元：非农数据将是关注焦点，市场将继续寻找加息线索。

澳元：虽然澳洲联储(RBA)不太可能在下周降息，但市场不稳定的风险情绪和低迷的大宗商品价格依然令澳元承压。

加元：下周即将公布的加拿大GDP数据和就业数据预计不会有太大作为，加元走势依然将主要受到油价影响。