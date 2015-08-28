保尔森：这些被高估的市场依旧过分自满

威尔士资产管理公司(Wells Capital Management)首席投资策略师吉姆·保尔森(Jim Paulsen)日前指出，虽然很多投资者都将全球市场动荡归咎于中国股市暴跌的领头以及油价崩盘，但市场跳水仍有其基本面的本质原因。

保尔森在接受美国当地媒体采访时表示，“我认为脆弱的市场本质仍在孕育更大的跌势，我们所处的市场仍被严重高估，而投资者显得过分安心且自满。”保尔森也认为，中国市场可能是市场暴跌的触发因素。

上证指数周四(8月27日)收盘大幅走高，5.3%的涨幅也打破了近期持续跳水的颓势，早先上证指数从5100点上方高位一路下挫并一度击穿3000点。这也激励美国股市连续两个交易日大幅反弹。

花旗(Citi)首席美国策略师Tobias Levkovich表示，上述信号让不少投资者开始考虑市场是否已筑底的问题，答案的确如此。

Tobias Levkovich说：“看看股市发生了什么，那的确是指数找到底部的信号。将90日隐含波动率除以30日波动率，得出的数字距离均值水平有三个标准差，这在过去15年里只发生了24次。这意味着仅从波动率角度来判断，投资者认为短期市场起伏过大，这也暗示市场未来3个月内回声的概率高达96%。”

巴克莱(Barclays)的策略师Hans Olsen表示：“虽然市场可能正在筑底，但形态上不会呈现V形反转。问题还没有丝毫解决，如果指数再试低点，那么我一点也不会感到诧异。”

Olsen说：“市场已遭受到巨大破坏，我并不确定底部能够走得那么清晰。”他并指出，美联储(Federal Reserve)加息环节渐行渐近，也是迟早的事，因为近期公布的美国经济数据支持加息，这也让市场底部结构走得相对复杂。

Olsen补充说：“过去10年里美国利率大部分时间都贴近零水平，市场会经历相当的波动。”

关于美联储是否会在9月份开启货币政策正常化周期的问题，投资者分歧很大，也相应造成全球金融市场近期较高的波动性。堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)周四表示，美联储依然做好短期内加息的准备。

乔治说：“本周的数据勾画了复杂的形势，但我认为要说基本面形势出现改变还为时尚早，所以在我看来，货币政策正常化进程有必要开启，同时经济表现也遵循我们的预期发生演变。”