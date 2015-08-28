英国基金管理业迎来黄金期

基金管理业发展重要的核心竞争力是提供多元化的投资机遇吸引投资者。英国在人民币国际化领域的拓展无疑为其国内基金管理业的发展带来了独特的投资机遇和竞争优势

英国贸易投资署最新数据显示，英国基金管理业资产管理规模已连续5年逐年扩大，达到6.2万亿英镑的历史新高，占欧洲管理基金总额的35%，规模超过欧洲第二大和第三大基金管理中心的总和。数据表明，英国基金管理业正处于快速发展时期。

英国基金管理业不仅规模庞大，以机构投资者和股票投资为主的结构模式也逐渐凸显。就英国管理的基金结构而言，英国国内受机构客户委托而管理的基金占英国管理基金比重的三分之二，并仍有上升趋势。其中，养老基金和保险基金分别以36%和20%居前两位，零售客户占比为16%。对冲基金总体规模高达6000亿英镑左右，占总体比重的10%。就投资类别而言，股票市场的基金占据55.1%，其中投资非英国和英国股票基金比重分别为29%和26.1%；投资固定收益类产品的比重为14.8%。

英国基金管理业近年来的快速发展主要得益于大量的资金流入。英国金融城协会数据显示，2014年基金行业资产规模上涨的14%源于新资金流入和投资回报。分析认为，英国政府的一系列优惠政策是吸引海外资金流入英国市场的主要因素。

金融服务业一直是英国经济的重要支柱。国际金融危机之后，以皇家苏格兰银行为代表的英国银行业遭受了巨大的冲击。与此同时，随着国际投资银行业进入行业整合期和英国银行业“分业经营”即将到来，英国本土银行也加快了从投行业务中退出的步伐。为进一步巩固和提升英国金融服务业的综合竞争力，英国政府希望基金管理业成为未来带动金融产业发展的主要部门。为此，英国政府专门出台投资管理战略，改善英国基金管理行业的税制环境、监管环境，并加大政府部门支持力度。就税制而言，英国政府已将公司税率降低至20%，股息预提税为零，利得税免征率高达100%，成为二十国集团中最具竞争力的税制。在监管方面，英国金融市场行为监管局不断缩短审批时限，从6个月缩短至2到3个月。在政府支持方面，为引进海外资产进入英国，贸易投资署下辖的金融服务组织确立“一站式服务”，为海外资产提供涉及会计、法务、监管部门和政府主管部门的一揽子协助方案。

人民币国际化快速发展也为英国基金管理业发展带来巨大红利。自2013年英国启动离岸人民币项目后，在中国政府的支持下，英国是亚洲以外第一个经中国政府审批获准加入人民币合格境外机构投资者（RQFII）计划的金融中心，使其可以运用在中国以外募集的离岸人民币资金投资在岸市场业务。与此同时，在中国确立人民币清算行和建立货币互换协议等一系列安排促进下，伦敦离岸人民币交易量不断扩大，已经获得了亚洲市场之外最大的市场份额。基金管理业发展重要的核心竞争力是提供多元化的投资机遇吸引投资者。英国在人民币国际化领域的拓展无疑为其国内基金管理业的发展带来了独特的投资机遇和竞争优势。

正是看到了人民币国际化带来的机遇和红利，英国贸易投资署金融服务业组织首席执行官苏·兰利表示，伦敦继续增强其作为中国境外的全球人民币业务枢纽的地位，英国继续支持中国政府的人民币国际化举措。基金管理业将会在这一大潮流中扮演重要角色，为人民币的国际化擂鼓助阵。