全球最大对冲基金：美联储不会加息 下一步将是QE

全球最大的对冲基金公司——桥水基金(Bridgewater Associates)创始人Ray Dalio周二(8月25日)表示，该公司认为美联储(Fed)下一个大动作将是放松美国货币政策，而非收紧。

Dalio在报告中称，美联储被短期内的景气波动牵扯了太多的精力，而对各家央行降息至零将有何长期影响的研究却不够如果全球出现长期通缩，美联储恐将没有政策调整空间。他在Bridgewater帮助管理1620亿美元的资产。

Dalio指出，“美联储放松政策的能力有限，此时通胀风险却更偏向下行，而且多数人抱有危险的看多倾向。换句话说，全球长期债务周期已结束或接近结束的风险很大。”

Dalio称，Bridgewater认为相比于出现通胀式扩张，经济进入通缩性收缩的可能性正日益增大。

他还表示，“长期债务周期显然对中国、石油生产国和新兴国家有很大影响，它们都借入过多的美元债务，而且持有巨额美元资产；与此同时全球范围内的杠杆多仓规模也很高。”

Dalio强调，美联储准备升息时太过于强调短期经济景气周期的重要性，却较少注意到长期趋势向通缩靠拢。

他认为美联储将对“出现的情况”做出反应，暗示联储应该采取更多量化宽松(QE)，但考虑到美联储官员想要升息，所以他对此看法也没有十足把握。

此外，Dalio对全球通胀放缓和经济增长减慢提出警告，且称尽管现金实质回报明显为负，但因避险情绪挥之不去，投资者倾向于持有现金。

他称，“我们的风险在于，他们可能非常坚持之前高度宣扬的紧缩道路，而万一需要重返极其宽松的路径，则可能很难。”

至7月31日为止，Bridgewater的Pure Alpha基金过去五年净报酬率为13.2%，从1991年成立迄今的年化报酬率为13.4%。