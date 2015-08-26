中国“亮剑”股市美元齐叫好 黄金不堪重负退守1140

国际现货黄金周三(8月26日)亚市盘初小幅反弹至1140美元上方。周二因中国央行意外降息及降准，提振全球股市和美元指数走强，加之美国经济数据表现靓丽推升美联储年内加息的预期，金价当天重挫逾1%，且一度触及1134美元，最终勉强收在1140美元附近。与此同时，贵金属集体下挫，钯金跌幅更是一度超过7%。

中国意外降息降准 全球股市大获提振

中国央行(PBOC)周二(8月25日)宣布下调存款准备金率和一年期贷款基准利率。其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%，一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%。这也是自去年11月始第五次降息。

上投摩根认为，此次降准和降息政策的出台在当前的经济和流动性环境下都是必需的。同时A股市场在上周出现放量下跌，政策出台将利好股市，同时我们也期待“一行三会”等政府监管部门后续的其他市场及经济政策出台。

中国央行宣布降准降息后，中国股指期货大涨，恒生中国企业指数期货上涨3%。MSCI明晟新兴市场指数上涨2.3%至789.65点，之前该指数连续七天下滑，估值跌至2014年3月份以来最低。沙特阿拉伯到匈牙利等国的股市也均获得提振。

同时欧洲股市周二急升逾4%，录得2011年底以来最大单日升幅；美国股市大幅高开，但随后由升转跌。

货币方面，美元指数周二跳升逾1%。跟踪20个发展中经济体货币的指数上涨0.2%，俄罗斯卢布、南非兰特等货币上涨超过1.1%。

摩根大通(JPM)中国首席经济学家朱海斌称，此次宽松政策的信号是，中国央行在保持相对平稳的人民币同时，在新的中间价机制下会容忍人民币小幅贬值。

离岸人民币对在岸贴水幅度扩大至1.3%左右，据纽约的交易员称，6.42/6.43构成了美元/离岸人民币的强有力支撑，随着中国资本外流加快，美元/离岸人民币可能很快达到约6.60的年内高点。

野村证券预计美元/人民币将在年底前达到6.60； 摩根大通料未来6至9个月，人民币将贬至6.5至6.6。

美经济数据表现抢眼 黄金不敌延续跌势

受周二中国降息扶助全球股市反弹以及美国经济数据表现靓丽推升美元的影响，现货黄金将周二下跌超1%，且一度下探1134.60美元/盎司。与此同时，现货白银回落0.9%，现货铂金下跌1.5%。钯金在贵金属中跌幅最大，一度大跌7.4%，至528.50美元/盎司的2010年9月以来新低。因担忧中国的需求。

周二公布的数据显示，美国8月消费者信心触及七个月高位，7月独栋新屋销售反弹，暗示经济基本面仍可让美联储(Fed)在今年升息。

美国7月新屋销售增长5.4%，经季节调整后的年率为50.7万户。这一数字较去年7月大增25.8%，占市场整体销量的8.3%。同时，8月美国消费者信心指数反弹10.5点至101.5，为今年1月以来最高。

道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine称，“如果这种乐观情绪延续，可能会为消费支出活动增加提供一个强有力的基础，进而可能有力推动经济复苏。”

近期全球市场动荡，打压美国下月升息的前景。之前公布的美联储7月28-29日会议记录表明，决策官员担忧通胀持续徘徊在低位。

IHS Global Insight分析师Chris Christopher称，“我们认为美联储9月不会加息，他们需要一点时间消化发生的事件，我们认为12月会升息。在上周五以前，我们原本认为美联储9月会升息。”

BMO Capital Markets的基本和贵金属交易部董事Tai Wong表示，“美国消费者信心急增加之股市反弹拖累金价跌至1135美元，接近1130美元的关键水准附近。”

分析师如何看后市？

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周二发布的报告将下半年黄金价格预期自1288美元/盎司下调至1125美元/盎司。RBC在发布的一份报告中称，“尽管中国近期贬值人民币，但我们仍预期美联储将在9月加息，金银在年内余下时间内将保持疲软。

荷兰银行(ABN Amro)分析师Georgette Boele表示，黄金市场目前直接影响因素仍然是美联储加息的时间和幅度。Georgette Boele表示，“从上周的走势我们就可以看出，黄金市场最大的反应都是针对美联储方面消息的。而全球股市的避险因素影响仅仅是次要或者是间接影响因素。”

法国外贸银行(Natixis)认为，近期金价将仍然在震荡区域内。短期内金价不会有太大的上涨，不过将维持住1100美元/盎司水平。不过总体而言，该行对黄金的预期仍然是比较积极的，认为美联储9月升息的可能大幅下降，只有32%的可能。

世界黄金协会(WGC)市场调查主管Alistair Hewitt周二表示，黄金价格此前随着股市暴跌开始回升的现象表明，黄金仍然是规避金融市场以及货币市场风险的良好避险选择。

澳新银行(ANZ)分析师Victor Thianpiriya表示，在市场大量波动性的情况下，黄金寻找到了一些避险功能。如果市场表现进一步恶化，金价会有大幅上涨。

盛宝银行(Saxo Bank)商品分析师Ole Hansen表示，对全球增长和出现通缩的担忧是目前大宗商品市场抛售的背后动因，这使得原油和工业金属等大宗商品价格承压。

Hansen认为，金价要上行突破1169美元/盎司才能在技术面有所推动，如果不能突破该水平，并且股市稳定下来的话，那么市场会出现卖家，不利金价。