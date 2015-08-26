抛售潮过后全球市场分化 欧元和日元小心“祸从口出”

席卷全球金融市场的抛售狂潮仍在肆虐！隔夜美国三大股指期货一度触及“熔断机制”，之后收窄跌幅。周二(8月25日)，亚太股市走势出现分化，日本股市再遭重挫，上证指数收盘再度暴跌逾7%，韩国和澳大利亚股股市则双双收阳。欧元和日元在经历了短线飙升之后回撤，日元的强势已经引发国内政要的担心，欧元同时也面临欧洲央行官员鸽派论调打压的风险。

全球市场抛售狂潮肆虐 中国股市四天跌去逾20%

隔夜，美国股市上演罕见一幕。道指、标普和纳指三大股指期货盘中暴跌并触发“熔断机制”，暂停交易15分钟。这也加剧了市场中的恐慌情绪，引发欧洲股市扩大跌幅。

周二，全球市场的恐慌情绪稍有缓解，从亚太股市的走势来看，各个市场已经出现显著分化。同时，欧洲各主要股指携手高开也是一个积极的的信号。

亚太股市中，日本股市日经225指数收盘重挫3.96%报17806.70点，创2月10日以来新低。澳大利亚S&P/ASX 200指数收涨2.39%，韩国首尔综指收盘上涨0.91%。

受到台湾国安基金5000亿台币资金获准入市的消息推动，台湾股市表现强劲。截至收盘，台湾股市大涨3.6%报7675.64点。

之前，台湾国安基金执行秘书吴当杰透露，委员会已召开会议授权国安基金可伺机进场安定股市，5000亿台币的资金续势待发投入股市。

中国股市再度成为市场关注的焦点。沪深两市开盘重挫，上证指数险守3000点，午后再度暴跌，3000点关口失手。收盘报2964.97点，刷新8个月低位。

从下面一组数据我们可以发现近期A股的跌势有多么惨烈：从8月18日的4006点，到今天的2947点，6天暴跌1000点，跌逾25%！过去4个交易日累计跌幅扩大至22%，为1996年以来最大四日跌幅。从今年的最高点5178，到今天触及的2947，沪指仅仅用了73天。

大和证券资深分析师Yukino Yamada指出：“在经历过去数日的恐慌卖盘后，许多市场都呈现出超卖，看来将出现回补操作。即便是那些与中国业务牵涉不大的上市公司也遭到抛压。”

高盛(Goldman Sachs)策略师Peter Oppenheimer显得并没有过于悲观，他仍建议投资者在未来6-12个月内超配发达国家股票。

Oppenheimer指出，“尽管近期市场忧虑丛生，我们的经济分析团队认为，投资者并没有必要过分担心中国经济放缓以及其对商品市场的冲击。”

不过，全球股市能否企稳或许还要看美国和中国股市的“脸色”。素有新“债券之王”美誉的DoubleLine Capital联合创始人Jeffrey Gundlach日内就警告称，美国股市即将迎来新一轮卖压。

Gundlach在接受采访时称，“美国股市目前处于不明朗的格局，不可能三天就修正到位。如果股市继续回调，则将促使投资者避险情绪升温，将更多资金转移至黄金市场。”

全球股市出现分化，大宗商品亦短线反弹。国家油价日内小幅反弹逾1%，但仍未能给脱离六年半低点附近。

周二欧市盘中，美国原油期货价格上涨近2.25%至39.08美元/桶，日内最高触及39.16美元/桶。布伦特原油期货价格升至43.61美元/桶水平附近。

汇丰亚洲经济研究部门的联席主管Frederic Neumann表示，“最近的动荡让心理最稳定的交易员都喘不上气来，(大宗商品)很可能会进一步下跌。”

Neumann指出，“中国经济持续放缓，加上美联储可能仍会在年底前升息。这使得近年来中国需求(包括大宗商品)与低息贷款这两大全球经济成长的主要支柱受到进一步打击。”

欧元日元狂飙之后暂歇 官员鸽派讲话不得不防

就在全球市场血流成河之际，欧元和日元获得避险买盘的支撑，欧元/美元隔夜一度突破1.1700关口，美元/日元则跌破120关口。

日内，欧元和日元的涨势稍有放缓。欧元/美元小幅回落至1.1555，美元/日元则回升至119.60附近。

欧元和日元能否延续涨势？花旗集团(Citi)策略师Richard Cochinos在最新的报告中指出，从持仓水平来看，欧元和日元或仍有买盘进一步的推动。

Cochinos在分析中称，在CFTC(美国商品期货交易委员会)的持仓接近中性之前，欧元/美元仓位仍有70亿美元的买入空间，美元/日元仓位则有40-60亿美元的卖出空间。

他认为，“欧元/美元目前在200天移动均线(当前位于1.1328)的上方，美元/日元在200天移动均线(当前位于120.72)的下方，显示在下一个宏观经济事件触发前，杠杆投资人可能继续平仓。”

德国商业银行固定收益部首席技术分析师Karen Jones认为，“欧元/美元分别已经达成55周均线1.1700切入位、2014年-2015年下降趋势线1.1704和最近5个月下降通道顶部1.1721阻力,但这只是a-b-c大型调整，并认为汇价最终上行破位可能宣告失败。下行跌势则可能在1.1440、1.1328附近寻得支撑，短线更远支撑看向1.1098支撑线。

值得注意的是，欧洲央行(ECB)的三位重要官员将在接下来的三天内的登场讲话，他们是否会传递鸽派论调打压欧元，这一风险需要防范。

北京时间晚间18：40，欧洲央行副行长康斯坦西奥(Vitor Constanci)出席欧洲经济学会第30届年会，在主题为“非常规货币政策措施的效果：证据和挑战”的会议上发表讲话。

而周三晚间18：40，欧洲央行执委会委员普雷特(Peter Praet)将登场讲话；周四的晚间19：00，另一位执委会委员科尔(Benoit Coeure)将在法国巴黎讲话。

华侨银行外汇分析师Emmanuel Ng认为，“欧元/美元建议关注欧洲央行(ECB)官员康斯坦西奥和普雷特讲话，以此寻找关于欧元汇价走势的相关线索。短线强劲支撑位于200日移动均线1.1328，但料1.1500心理关口将缓解跌势冲击。”

日元同样面临来自政府口头干预的风险。在日元展现出强势之后，日本财务大臣麻生太郎(Taro Aso)周二警告市场人士不要进一步大幅推高日元汇率，称日元兑美元隔夜暴涨对经济而言是“强烈”且不受欢迎的。

麻生太郎表示，“汇价最好是渐进而平稳地波动，而不要剧烈震荡，经济才能稳定增长。”

苏格兰皇家银行(RBS)驻亚洲高级市场策略师Mansoor Mohi-uddin表示：“尽管日本经济对中国的敞口很高，但日元已经跌到很低水平(2010年来按照实际、贸易权重计算已贬值30%以上)使其在韩元等地区其他货币在人民币看跌背景下走低之际，反而能够上涨。”