美元惨遭“滑铁卢” 本周聚焦美国GDP和美联储年会

因美联储会议纪要措辞较预期更加悲观，且油价崩跌令通胀回升前景愈发黯淡，导致美联储9月加息预期骤降，上周美元惨遭“滑铁卢”，美元指数遭遇两个月来最大周跌幅。本周美国方面将公布众多重磅经济数据，包括耐用品订单和GDP，若数据表现强劲，则有望给美元提供一定支持，反之美元恐进一步“沉沦”。此外，周末杰克逊霍尔央行年会有望提供加息线索，这将成为投资者重点关注的事件。

市场预计美国经济稳健增长可能促使美联储(FED)最早在9月加息。不过，中国经济数据疲弱、商品价格下滑和美国通胀处于低位，令对美国短期内加息的预期减弱。

联邦公开市场委员会(FOMC)上周三(8月19日)发布的7月28日至29日会议纪要显示，只有一名美联储决策者在7月28-29日会议上准备投票支持加息，而其他部分决策者“认为已达到或有信心将很快达到可以开始上调联邦基金利率目标区间的经济状况”。

会议纪要显示，美联储官员上月表示，尽管加息条件临近，但他们认为就业市场“愈合”存在更多空间，且对于通胀向目标位回升需要更多信心。纪要称，多数与会者“判断政策收紧的条件尚未完全实现，但他们注意到其正在临近。”

根据Tullett Prebon提供的数据，一项反映美联储政策预期的指标隔夜指数掉期利率显示，交易商目前预计美联储下月加息的机率为27%，低于上周四的32%和一周前的48%。

上周五美元指数连跌第三日，收盘下挫1%，至6月30日来最低水准。美元指数上周收报94.84，单周跌幅达到1.8%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多仓。8月18日当周，美元净多仓降至322.6亿美元，此前一周为371.9亿美元；本周美元净多仓为六周来首次下降。

Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说：“对美联储在9月16-17日下次政策会议上加息的预期减退，显示美元短期可能进一步下跌，不过，9月加息大门尚未完全关闭，应帮助限制美元跌幅。”

法国农业信贷银行行(CreditAgricole)分析师在研究报告中称：“2013年‘缩减购债恐慌’(taper tantrum)卷土重来，最新一波的风险资产抛售正在演变成美元抛售。”

瑞穗银行(Mizuho Financial Group Inc)驻纽约的策略师Sireen Harajli表示：“FOMC会议纪要对美元的影响继续，日元和欧元对收益率差更敏感，而你看到的事实是美国 利率在降低。”

美国GDP等重磅数据

本周美国方面将公布众多有影响力的经济数据，包括国内生产总值(GDP)、耐用品订单和通胀相关指标。

美国商务部定于北京时间周三20:30公布7月耐用品订单数据，预期下滑0.5%，上月为增长3.4%。

美国第二季度实际GDP修正值定于北京时间周四20:30出炉，接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，美国第二季度实际GDP修正值年化季率增长3.1%，前值增长2.3%。

此外，值得注意的是，周四还将出炉美国美国第二季度核心个人消费支出(PCE)物价指数修正值，预期该指标年化季率升幅维持在1.8%，若意外下修，则可能加剧对于美国通胀下滑的忧虑。核心PCE物价指数是美联储最看重的通胀指标。

经济学家们指出，美联储加息的就业部分条件已经满足，但联储的官方目标，PCE物价指数已经有大约两年时间未曾达标(2%的水平)。

DailyFX撰文称，健康的第二季度GDP和强劲的就业数据暗示美联储或准备在9月份的利率会议中决定首次加息，不过前提是经济继续保持稳健。但低通胀和温和的工资增长依旧是阻碍加息的有力争议。因此本周的耐用品订单和服务业PMI数据将受到决策者关注，他们将希望看到经济在第三季度继续健康增长。

美联储杰克逊霍尔年会

8月27-29日美联储将在怀俄明州杰克逊霍尔(Jackson Hole)召开全球央行行长和财长年会，届时还有学者和金融市场人士都将齐聚于此。

分析人士指出，相关内容可能左右市场对于该行下月是否加息的预期。美联储主席耶伦(Janet Yellen)预计不会出席，但副主席费希尔(Stanley Fischer)将代耶伦发表讲话，投资者将从中了解决策层的最新想法。

随着上周美联储公布7月的会议纪要，联储最早在9月加息的可能性降低。美联储没有给出何时加息的明确信号。如果加息，可能对全球市场造成影响，使新兴市场资产“雪上加霜”。

会议纪要显示，美联储官员仍在担忧全球经济疲软，不过他们对美国经济增长前景更加自信。

美联储上周四宣布，副主席费希尔将在8月29日发表题为《美国通胀动向》的讲话。在本月稍早的一次媒体采访中，费希尔表示，低通胀是美联储的一个忧虑点。他的评论听来显得尤其鸽派，导致分析人士开始怀疑9月加息的可能性。

与此同时，华尔街经济学家对于美联储的紧缩前景看法也分歧明显，争论在7月会议纪要内容发布后爆发。很多经济学家认为，美联储主席耶伦及其同僚们将向市场平铺直叙其政策意图。

穆迪分析(Moody’s Analytics Inc.)的高级经济学家Ryan Sweet表示：“美联储最不想做的事情就是让市场在9月份感到大跌眼镜。因此我认为美联储将开始做出某种方式的暗示。”

不过瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group)美国外汇销售主管Fabian Eliasson表示：“当前美联储货币政策的不确定性再度上升，他们曾认为9月份会加息，现在挪到12月份。我并不认为当前有支持性数据说明美国经济可以经得住全球经济的不确定性，美联储至少在加息时机问题上会很谨慎。”

中国是否会采取刺激措施？

随着中国经济放缓的迹象增多，外界预期当局将采取行动刺激增长，市场将关注中国下一步的举动。有关中国增长减弱并拖累全球经济的担忧，已经在打击大宗商品价格和全球股市。

上周五公布的数据显示，中国制造业放缓程度为2009年金融危机以来最严重，令人愈发担忧中国经济的健康，包括其不断下滑的出口。受此打击，股市和大宗商品价格大跌。

8月中国意外令人民币贬值，引发市场热议，中国央行(PBOC)表示，人民币没有理由进一步贬值，但投资者仍在为央行进一步降准/降息做准备。

Investec Economics分析师在一份报告中称：“除了央行的人民币中间价和波动幅度，市场的关注点都放在中国是否进一步采取政策支持措施上面。”

外界普遍预期中国未来数月会下调银行存款准备金率，以刺激放贷。当局努力使2015年经济增长率保持在7%，这将是25年来最慢增速。

渣打银行(Standard Chartered)分析师称，“我们仍然预期到2015年底存准率将共计下调100个基点，第一次下调可能会在未来两周进行。”今年中国央行已经三度下调存准率。

《华尔街日报》援引未具名官员及央行顾问报道，中国人民银行可能会在本月底之前或下月初下调存款准备金率。报道显示，央行可能会降准0.5个百分点，释放6,780亿元人民币资金用于银行放贷。

欧洲经济数据和希腊问题

欧元区方面，投资者将关注德国周二公布的IFO企业景气判断指数，以更好地了解欧元区经济的复苏状况。

周五德国和西班牙公布的8月消费者物价指数(CPI)初值，将能够显示欧洲央行(ECB)的购债计划在抵御通缩方面的效果如何。

彭博经济学家Niraj Shah和David Powell撰文称，本周欧洲重磅数据包括德国Ifo商业景气指数、英国二季度GDP修正值等。

文章指出，德国Ifo调查将为人们判断年底前德国经济的前景提供更多依据。7月份的预期指数为102.4，低于二季度均值102.9，暗示四季度伊始的经济增速将相对弱于三季度。当月的现状指数暗示三季度经济增速将与二季度的0.3%相仿。这与近期欧元区综合PMI调查以及德国ZEW经济现况指数所展现出的趋势相符。

英国二季度GDP修正值可能确认当季经济增长0.7%。初值公布后陆续出炉的数据显示，建筑业产值略强于初步预估，而工业产值则略弱于初步预估。GDP修正报告将使人们得以初窥开支及收入的一些情况。展望未来，实际薪资上涨将对经济构成支撑，为其保持略快于趋势水平的速度助一臂之力。

希腊问题也将再度吸引投资者关注。该国总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)已经辞职，这将为提前选举打开大门。此前他使希腊从第三次国际援助中获得了急需的资金。

希腊现政府此前接受了自己一度反对的援助协议，希望在选举中巩固自身地位。但这将增加不确定性，本来市场对于希腊能否兑现改革承诺、使经济和银行业走上正轨已经非常不安了。

希腊保守的反对党领袖梅伊马拉基斯(Vangelis Meimarakis)上周五表示，将试图与目前议会中的各党派筹组一个政府，以避免提前选举带来的负面影响。在总理齐普拉斯周四辞职后，新民主党党魁梅伊马拉基斯正式获得希腊总统的三天委任，筹组新政府。

梅伊马拉基斯表示，预计于9月20日举行的提前选举“没有作用”，他将试图筹组政府，“以便在目前避免这次选举可能产生的长久负面影响。”