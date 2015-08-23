黄金周评：满满的都是利好 上涨“根本停不下来！”

本周黄金上涨似乎并不令人意外，更前一周中由于人民币风暴激发了市场避险情绪，黄金价格从年内新低回升，本周更有诸多利好出炉，比如美联储公布纪要被解读为鸽派，人民币以及中国经济状况也被视作美国开始加息的拦路虎，而股市下跌从新兴市场一路烧到华尔街，黄金的避险价值熠熠生辉。

利好黄金的因素并非只有基本面，更得到市场动作的支持。CFTC于8月14日公布的，截至8月11日数据显示，黄金白银投机净空头头寸下降，显然已经有空头退场，而最新一期的报告更显示，黄金期货期权投机头寸已经回到净多头范围，结束了史上首次净空状态，这一状态共持续了四周。

黄金投机头寸是否会就此开始进入净多头增长周期还有待观察，但这并不妨碍市场继续看多黄金。据多个网站、机构发布的分析以及调查结果，大众投资者和专家一致看多8月24-28日金价，看来黄金“还有得涨”。

本周黄金开于1113.70美元/盎司，收于1160.30美元/盎司，较上周收盘上涨46.70美元/盎司，涨幅4.16%。

白银开于15.21美元/盎司，收于15.29美元/盎司，较上周收盘上涨0.06美元/盎司，涨幅0.39%。

国内市场上，黄金TD开于230.60元/克，收于237.95元/克，较上周收盘上涨7.65元/克，涨幅3.32%。

白银TD开于3463元/千克，收于3441元/千克，较上周收盘下跌15元/千克，跌幅0.43%。

CFTC：8月18日当周对冲基金黄金净头寸转为净多

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(8月21日)公布的周度报告显示，截至8月18日当周，对冲基金和基金经理持有的Comex黄金净头寸转为净多，长达四周的史上首次净空头持仓终结。对冲基金和基金经理还增持了Comex白银期货及期权净多头头寸，同时还减持了铜期货及期权净空头头寸。

具体数据显示，截至8月18日当周，COMEX黄金投机净多头头寸减少15557手，至12764手；COMEX白银投机净多头头寸增加768手，至2245手；COMEX铜投机净空头减少5206手，至27514手。本周为对冲基金连续第二周减持铜期货及期权净空头头寸。

上个月，黄金净头寸自2006年开始追踪此数据以来首次转为净空。因人民币贬值引发避险需求，黄金本周强劲反弹至4周高位。

彭博调查：自6月以来分析师首次连续两周看多下周金价

据彭博社周五(8月21日)公布的最新调查显示，自6月以来，黄金交易员、分析师首次连续两周看多下周金价。

在接受调查的25位黄金交易员及分析师中，15人看涨(60%)，7人看空(28%)，3人看平(12%)。

Kitco调查：大众投资者和专家连续第二周看多黄金

Kitco周五(8月21日)公布了本周对华尔街专家们以及大众投资者的黄金调查结果。数据显示，黄金在本周后半段的大幅攀升已经使市场情绪异常高涨，大众投资者以及分析人士普遍认为下周黄金价格仍然会继续上涨。

黄金价格已经连续两周收出涨势。本周黄金价格已经回升至6周高位，黄金价格此前一度出现数年来少有的连续下跌趋势，但是在这之后，黄金受到包括人民币汇率调整以及全球股市下挫等因素的影响回升。

本周有304位大众投资者参与了调查，调查显示，其中193人，或63%认为下周黄金价格将会延续涨势；74人，或24%，认为下周黄金会重新下跌；37人，或12%对黄金下周持中性看法，认为黄金将会维持目前水平。而上周调查中，有58%的大众投资者认为本周黄金会上涨。

在对华尔街的专家们的调查中，35位受访专家中，18位作为了回应，其中11位，或61%认为下周黄金将会继续走高；4位，或22%看空下周黄金走势；另有3位专家认为黄金下周将会维持目前水平。受访专家包括黄金交易员、投行分析师、期货交易员以及技术分析专家。

根据分析人士称，美联储7月FOMC会议纪要被市场解读为偏向鸽派。这帮助黄金市场情绪出现回升。市场对于9月美联储加息的预期受到打击，美元开始走低，股市也相应出现下滑，这些因素都使黄金得以出现回暖迹象。

金价看多声音渐涨

盛宝银行(Saxo Bank)的商品分析主管Ole Hansen称，股市在过去几天的疲软外加鸽派的美联储会议纪要，再有对中国人民币贬值的担忧将推动黄金市场的空头回补。他表示，目前金价上行的下一个目标为1156美元/盎司。

华侨银行（OCBC Bank）驻新加坡分析师Barnabas Gan表示，“鉴于美联储9月加息的可能性消失，我认为12月加息有更高的可能性。这将在短期支撑黄金。”

美联储可能推迟到12月加息，零息资产黄金获得上行潜能。Gan认为，黄金的初步阻力位于1150水平，这是今年前期的关键支撑。

上述两位分析师的点位预期已经被打破，显然市场分析师也料不到周五韩朝矛盾会突然激化，但是看涨金价的观点仍是正确的。

汇丰银行(HSBC)周三表示，预计今年年末黄金价格将上涨10%，至1225美元/盎司左右。该行反对之前高盛(Goldman Sachs)与其他同行一你美联储加息而看空金价的言论。该行数据显示，过去四次美联储升息后，金价往往都会上涨，而非下跌。

ETF Securities的研究主管Mike McGlone认为，目前的市场环境下，金价可能被大幅推高，甚至触及1300美元/盎司水平。McGlone称，1300是2015年黄金市场的高点，因此，如果金价回到这一水平，就是回到了震荡区域的上端。McGlone说：“我认为金价会重新触及那一水平。”

不过，麦格理集团分析师Matthew Turner表示，“支撑金价的因素是，在7月底8月初之前，市场听到的是没完没了的坏消息。而自从中国人民银行安排人民币贬值后，消息面对金市更为利多。不过，你必须要想到，由于美国升息，美元将进一步走强，因此对目前的涨势不要太过高兴。”

美联储FOMC会议纪要提前泄密! 加息与否仍然成迷

美联储周三(8月19日)公布了7月FOMC货币政策会议纪要，此次会议纪要本预定在北京时间凌晨2点公布，但各大媒体纷纷提前放出消息，有交易员称，彭博较原定时间提前半小时就最早泄露了7月会议纪要的一句内容。随后市场纷纷流出纪要内容信息，美联储方面被迫提前公布了纪要全文。纪要泄露原因目前仍未知。

会议纪要内容在重申美联储接近加息的同时，也再次强调了美国经济包括劳动力市场以及通胀水平在内的领域仍然没有达到足够支持加息的水平。会议纪要公布后，美元走弱，欧元则引领非美货币全线攀升，黄金则一举突破了1130阻力位置，重新站上6月中旬暴跌前的水平。

FOMC会议纪要中指出，多数美联储官员在7月份认为加息条件临近。几乎所有投票者均认为需要更多证据以对通胀有信心。同时美联储官员注意到工资上涨的不确定性，美联储官员就调整何时准备升息的声明达成一致，称就业市场和通胀进一步“有所”改善。另外，几位美联储官员讨论了中国风险对美国经济前景的影响。美联储官员注意到商业投资依然疲软。

劳动力市场方面，多数官员认为劳动力闲置问题上仍有继续改进的空间。但同时，多位联储官员认为就业市场闲置将在短期内基本被消除。

多数联储官员称升息的理据仍不充分，但经济状况“正在接近那个点”。部分联储官员称在首次升息后逐步上调利率可能是妥当之举。同时，美联储支持在会后第一天就让加息生效的计划。与会委员普遍赞同在政策正常化初期保持美联储庞大的资产负债表规模。部分与会委员希望根据经济状况和前景来结束资产负债表再投资。尚未决定逐步结束到期回笼资金再投资。海外经济状况以及政策变化引起了美联储官员的注意。

联储官员讨论了中国股市暴跌、希腊债务协议和波多黎各等问题。多位官员认为海外经济、金融形势带来一些下行风险。一些官员认为，中国经济持续下滑可能为美国经济展望带来风险。同时部分官员担心美国和海外利率政策分歧将进一步推升美元。

会议纪要显示，美联储员工对GDP的中期预测从6月会议小幅下修。美联储员工对GDP的预测反映略更强劲的美元汇率价值预期。

全球股市普跌 黄金避险价值熠熠生辉

随着一系列经济数据不佳引发大范围担忧，本周三（8月19日）美国股市也加入了大跌行列，周一美股仍勉强走高，但随后一天比一天跌的凶，道指周五收盘报16464.82点，本周累计下跌5.8%；标普500指数收报1971.95点，本周累计下跌5.1%，为2011年9月来最大周度跌幅；纳指收报4709.62点，累计下跌6.8%。标普自1月来首度跌破2000点心理关，而道指与纳指较年内高位分别下跌10.1%与10.3%，进入了技术性回调范围。

亚太市场上，主要市场全体下跌，以日本、澳大利亚和韩国等为首的市场表现“亮眼”。

1）日经指数周五连续第四日失守20000点大关，创三个半月最低收位。日经指数跌3.0%至19435.83点，为5月8日以来最低收盘点位。一周累计下跌5.3%，为2014年4月以来最大周线跌幅。

2）澳大利亚股市周五跌至八个月低位。澳大利亚指数下跌74.0点或1.4%，收于5214.6点。该指数本周跌幅接近3%。

3）韩国综合股价指数周五跌2%至1876.03点，本周周线跌幅5.4%，为连续第五周下跌，是2011年5月末以来连跌时间最长的一次。

4）台湾股市周五收盘大跌3%至近26个月低位。台股加权指数收跌3.02%，至7786.92点。本周累计则重挫6.25%。

5）上证综指周五重挫逾4%，创一个半月以来最低水平。本周沪指累计下跌11.54%，创七周以来最大跌幅。

6）香港恒生指数周五下跌1.53%，创15个月以来新低。本周累计下跌6.59%，为自2011年以来最大一周跌幅。

欧洲股市也不例外，周五录得近四年来最大单日跌幅，许多投资者称他们对短期前景感到不安。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大幅收低3.40%，报1427.13点。FTSEurofirst 300指数盘中刷新1月来新低，且是2011年11月来表现最差的一天，当时单日跌幅为3.44%。该指数本周收出2011年8月来最大单周跌幅。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数急跌3.2%。德国DAX 30指数重挫3%，收报10124.52点，较4月触及的纪录高位低接近20%。英股FTSE 100指数下跌2.83%，报6187.65点。法股CAC 40指数收低3.19%，报4630.99点。

朝鲜半岛战争一触即发？ 黄金“上涨加速器”已开

朝鲜官方媒体朝中社(Korean Central News Agency)周五报道称，朝鲜领导人金正恩(Kim Jong-Un)主持召开朝鲜劳动党中央军事委员会紧急扩大会议。

报道称，金正恩宣布朝韩边境地区进入准战争状态；对前线军队的命令于当地时间周五下午5点生效。朝中社称，朝鲜局势“现在接近战争边缘”。

朝中社报道称，朝鲜军方称韩国发射了36枚炮弹，其中六枚落在其岗哨附近，称韩方发起了“猖狂的挑衅”。

朝鲜方面此前警告，若韩国继续进行敌对广播宣传，将采取军事措施，并要求韩方在48小时之内停止广播。

韩国方面周五承诺，将在必要时采取预防性措施来稳定市场。韩国企划财政部副部长Joo Hyung-hwan在高级经济和金融决策官员会议开始时表示，在周四朝韩发生交火后，韩国的资产情况并未出现异动。