投资者需谨慎 美元遭受附带损害 不建议买入欧元

近期股市暴跌的影响已经转变为美元的抛售现象。美元兑一篮子主要货币一度触及近八周低位，中国公布更多利空经济数据后，令市场进一步怀疑美联储(FED)是否能在下月加息，导致美元卖压上升。

2013年8月，美元曾受到美联储对市场担忧升温的影响而兑一篮子主要货币出现下滑，与现在情形比较相似。不过现在的情况与当时存在一个重要差异，那就是美元此次的下跌主要驱动因素来自于中国增速放缓引起的抛售避险操作，因此美元近期走弱更像是一种附带损害。换句话说，美元近期的走弱更多是由于汇市头寸调整造成的，为欧元和日元提供了支撑。投资者对美联储9月加息的看法目前尚未出现根本改变。

美联储应该会在年内如期完成加息。对于进程中间出现的任何意外情况，美联储更可能采取的措施是调整加息幅度而不会推迟加息时间。并补充道，美国经济形势依旧足够良好，将能抵消中国经济放缓带来的负面影响。

市场需要重点关注经济增长驱动因素差异性在近期汇市走势中体现出的不同影响，其中美国和英国属于国内消费驱动型经济，而欧洲、日本、瑞士、澳大利亚、新西兰、挪威和加拿大等国则属于出口导向型经济。

此外，大宗商品价格的持续走低可以刺激美国和英国的国内真实需求增长，将抵消中国经济放缓带来的损害。

预期美国9月加息的进程不会改变，美元近期的走弱只是暂时现象，随着临近加息时间，美元将逐步夺回失地并开启新一轮涨势。