瑞士钟表商的艰难时刻：7月对中国出口暴跌四成

瑞士钟表厂商正迎来最艰难时刻。

8月20日，瑞士钟表工业联合会公布7月数据，受亚洲市场拖累，瑞士钟表出口当月同比(较去年同期)大跌9.3%至19亿瑞士法郎(约20亿美元)，创下2009年11月以来最大跌幅。

数据显示，7月瑞士钟表对中国大陆出口同比暴跌39.6%至1.02亿瑞士法郎，对香港出口跌28.7%至2.67亿瑞士法郎，对韩国出口跌19.7%至5000万瑞士法郎。不过，香港依然是瑞士手表最大市场，今年1-7月，对香港市场出口总额18.87亿瑞士法郎，同比下跌20.8%；对中国大陆市场的出口总额7.87亿瑞士法郎，同比下跌4%，排名第三。

彭博社指出，中国游客远离香港，以及因为MERS疫情远离韩国是销售大跌的原因之一，从2012年以来，由于政府反腐因素，瑞士钟表行业在中国的日子就不好过，加上香港去年的占中事件，销量下跌更甚。彭博社称，原先中国富翁更喜欢前往香港购买钟表和珠宝首饰，因为香港的税率更低。

苏黎世Bank Vontobel分析师Rene Weber称，刚看中国数据可能会觉得很震惊，但要知道去年同期基数很高，“中国游客开始在欧洲旅行时购买更多瑞士手表，意味着欧洲的旅游业很强劲。”有意思的是，单看近三年的7月数据，对中国市场出口额犹如过山车一般，2013年和2014年7月的数据分别是，1.13亿瑞士法郎和1.69亿瑞士法郎。

或许是因为中国游客的涌入，今年7月，瑞士钟表出口至法国市场同比大增53.4%，出口总额1.53亿瑞士法郎，成为瑞士钟表的第三大出口地。

值得注意的是，英国天空新闻指出，该统计数据尚未计入人民币贬值因素，更弱势的人民币使得进口商品对中国人来说更贵。

此外，瑞士中端手表受到影响最大，价值200-500瑞士法郎(约1330-3330元人民币)的手表出口量下跌近15%，超过3000瑞士法郎(约2万元人民币)高端表的出口量也同比下跌12.3%。外界认为，苹果Apple Watch已经对瑞士钟表业敲响了警钟，可能会让零售商减少订单，消费者也可能因为价格相差无几而选择苹果手表。