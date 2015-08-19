欧元反弹迎FED纪要 澳元同步中国股市

周二(8月19日)亚市盘中，欧元/美元持续震荡下跌后于1.1017附近觅得支撑展开温和反弹。

亚盘缺少基本面消息带动，更多的是仓位变化的影响。在经历了隔夜大幅下挫后，前期欧元空头也适时地在美联储纪要公布前选择获利了结。不过，欧元/美元的反弹虽然连续，但十分温和，仅自1.1020走高至1.1060水平而已。

真正的关键仍在于美联储纪要所释出的措辞。随着9月的临近，市场愈发希望美联储能够如期在9月升息。因此，明日凌晨的美联储纪要方面，只要不意外释出鸽派信息，即便是维持现有论调，或许也是对欧元/美元的一种利空。此外，市场也将关注今日晚间的美国通胀数据。

其他货币方面，美元/日元震荡交投于124.30水平，澳元/美元先抑后扬至0.7350水平。日元基本无新基本面左右，而澳元更多地是跟随中国股市步伐。上证综指午后抹平跌幅，澳元/美元也欣然自0.7310附近反弹至0.7350上方。

日内焦点、风向标：

20:30 美国 7月未季调消费者物价指数

周四凌晨02:00 美联储公布7月会议记录

主要货币走势分析：

欧元：周三亚市盘初，欧元/美元开于1.1024，汇价盘中持续反弹。从技术上看，欧元/美元日图MACD红色动能柱犹存，KDJ指标走平。从日线图来看，欧元短线陷入低位震荡交投。

日元：周三亚市盘初，美元/日元开于124.38，汇价盘中震荡交投。从技术上看，美元/日元日图MACD绿色动能柱犹存，KDJ指标向下。从日线图来看，美元/日元短线处于高位温和交投中。

澳元：周三亚市盘初，澳元/美元开于0.7335，汇价盘中先抑后扬。从技术上看，澳元/美元日图MACD红色动能柱收缩，KDJ指标走平。从日线图来看，澳元短线低位震荡持续。