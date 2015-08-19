美国通胀联袂FOMC纪要 金融市场恐刮起强劲“风暴”

因数据显示美国新屋开工接近八年峰值，提振市场对美联储最早在下月加息的预期，美元兑一揽子货币周二延续本周以来的升势。金融市场正在等待周三稍微出炉的美国通胀数据和美联储会议纪要，投资者将努力从中寻找美联储何时结束近零利率政策的线索。

美国商务部周二(8月18日)表示，因建筑商加快独栋屋建设的步伐，7月美国新屋开工增加。经季节性调整后，上月新屋开工折合成年率为为121万户，为2007年10月以来最高水平。

房屋开工数据超过了分析师的预期，且薪资、零售销售和工业产出等数据也十分稳健，表明美国经济第三季度开局强劲，能应对美联储收紧政策带来的影响。新屋开工数据公布后，美元指数逆转盘中颓势走强，最高一度触及一周高点97.06；周二纽约尾盘美元指数上扬0.20%。

美元多头目前在等待今日稍晚将公布的美国消费者物价指数(CPI)和美联储(FED)7月政策会议纪要。美联储加息前景以及大宗商品跌势共同推高美元指数。2015年迄今ICE美元指数上涨近7%。

DailyFX周二撰文称，周三市场焦点是美国7月消费者物价指数以及纽约时段公布的美联储会议纪要。通胀数据的重要性不必多言，作为目前美联储加息的几乎唯一掣肘，任何通胀上升的迹象都将令市场对美联储加息预期上升一个新的台阶。至于会议纪要，考虑到此前7月利率决议之后，美元出现走强态势，从当前走势来看，市场仍倾向于支撑美元，但因7月利率决议中并无经济预测以及新闻发布会，因此会议纪要可能缺乏真正的看点。

Foreign Exchange Analytics的合伙人David Gilmore表示：“自中国政府让人民币贬值且其国内市场在一定程度上恢复稳定后，美联储收紧政策已成为外汇市场的默认题材。”

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，截至8月11日当周，杠杆基金已连续第四周增持美元净多头仓位，创下1月13日来的最长增持纪录。

CFTC数据标明，这类基金持有的美元多头仓位上周增加25,581张合约，至4月来的最高水平307,699张合约。

澳新银行(ANZ)驻奥克兰高级外汇策略师Sam Tuck表示：“这些数据表明市场依然青睐做多美元。”澳新银行料美元将继续升值，预计美联储将在9月加息。

美国通胀数据

北京时间周三20:30，美国将公布7月CPI。随着美国就业市场复苏迹象愈发明显，通胀已经成为美联储的“心腹大患”，并在最近数次会议上发出警告。接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，美国7月未季调CPI年率升幅料自上月的0.1%提升至0.2%；7月未季调核心CPI年率料上升1.8%，上月也为增长1.8%。

联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月16日至17日开会，许多投资者和经济学家预计美联储将在此次会议上进行近10年来的首次加息。在加息之前，美联储还在寻找有关通胀率将回升靠近2%目标的迹象。决策层偏重的物价指数在三年多的时间内都低于目标；6月同比涨幅为0.3%。

DailyFX的外汇分析师David Song说：“若美国CPI加速上升，可能引发欧元/美元抛售，因市场参与人士将加大对美联储在9月17日政策会议上加息的押注，不过，油价再度下滑可能拖累CPI，若数据表现不佳，在主要工业国通胀趋缓的环境下，可能会影响美联储实现2%的通胀目标。”

事实上，上周美国公布的通胀相关指标表现不佳，令美联储加息预期遭受一定挫折。

美国劳工部上周五公布的数据显示，美国7月PPI月率增长0.2%，升幅较上月的0.4%进一步放缓。作为美国的通胀指标之一，美国PPI意外趋缓，表明通胀仍然受到抑制。与此同时，早前的数据显示，美国CPI，以及个人消费支出(PCE)物价指数仍然远低于2%的目标位。

作为美联储最为青睐的通胀指标，美国PCE物价指数已经自2012年5月以来一直处于2%的目标位下方。通胀压力仍受抑制，将不利于美联储9月的升息预期。

此外，由于能源价格暴跌，美国7月进口物价意外下滑，且单月跌幅创今年1月以来之最。美国劳工部上周四公布的数据显示，美国7月进口物价指数月率下跌0.9%，预期下跌1.1%，前值修正为下跌0.1%。进口物价指数是衡量美国居民所购买的进口产品的物价变化。购买进口商品的成本越高，他们感受到的通胀压力越大，美联储就有可能提升利率以压制通胀。

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)上周一表示，美国经济已接近充分就业但通胀很低。这位美联储“二号人物”在接受媒体采访时说道：“我们正处于接近充满就业的情况，但通胀水平极低。”他认为，当前的通胀水平与油价下跌有关，与原物料价格下跌有关。

FOMC会议纪要

北京时间周四02:00，FOMC将公布7月28-29日会议纪要，料将为其打算何时进行2006年以来首次加息提供重要线索。投资者将重点美联储美联储纪要对于通胀的看法，以及近期国际金融市场动荡可能对加息进程究竟会产生何种影响。

美联储在7月29日的声明中提到了“早前能源价格下跌”及其对通胀构成的下行压力。自那以后美国原油价格已经跌逾12%。事实上，上周欧洲和日本都对近期油价下滑做出回应，暗示可能在必要时扩大量化宽松(QE)。面对国际形势突变，美联储是否会延迟加息时机，投资者希望从会议纪要中找到蛛丝马迹。

彭博8月7-12日进行的一次调查显示，77%的受访者预计美联储会在下一次FOMC会议(9月16-17日)加息。不过投资者不是太买账，利率期货合约价格显示，下个月加息的可能性只有46%。

美联储以前曾利用会议纪要来暗示可能的利率路径。以今年4月28-29日的纪要为例，当时纪要显示，尽管有几位倾向于当月采取行动，大部分与会者都认为6月份加息“可能性不大”。

道明证券(TD Securities)驻纽约的美国策略师Gennadiy Goldberg认为，若纪要显示他们详细讨论了退出计划，包括用何种新工具来引导其在三轮大规模资产购买中积累起来的数万亿美元超额储备，那就等于是“强烈暗示他们考虑在9月份加息”。

亚特兰大联储主席洛克哈特(DennisLockhart)最近表示，只有经济数据“明显恶化”，才会让他觉得不应在9月加息，而多数重要参考因素都意外向好。

法国巴黎银行(BNP Paribas)经济学家在一份报告中写道，虽然会议纪要应该会反映出“意见分歧”，但是预计FOMC多数委员将会认为在今年加息是合适的。

报告显示，在9月份还是12月份加息的问题上，官员们会有分歧；决策者可能认为全球形势变化具有高度不确定性，成为美国经济前景的下行风险来源。法巴称，会议纪要应该会显示出官员们对通胀前景的信心水平并不相同。

Saxo Capital Markets外汇交易员Jeffrey Halley在谈论美联储何时可能开始加息的问题时表示：“只要中国不继续让人民币大幅贬值，未来六个月人们就会看到美联储的行动，美元将会走强。”

曾在美联储担任资深经济学家的Cornerstone Macro LLC驻华盛顿合伙人Roberto Perli说：“我希望能得到有多少人接近于预期要加息的暗示，如果里面有一句话说‘很多成员觉得加息的时机临近了‘或类似这样的表示，那就是个很好的提示。”