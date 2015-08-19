全球最大主权财富基金锁定中国 不畏惧市场抛售

中国市场的近期表现并没有打消全球最大主权财富基金对全球第二大经济体的兴趣。

规模达8,700亿美元的挪威主权财富基金不会马上对中国失去信心。

在该基金准备增持中国资产之际，这位投资人观察的是当前市场抛售和中国领导层转变政策以外的东西。中国是全球第二大经济体。

“我们在跟踪中国的变化，我们看到中国在稳步开放，在向着开放市场的方向步步迈进，”负责配置策略的首席投资官Ole-Christian Bech-Moen周二在奥斯陆参加一个会议期间接受采访时表示。“我们考虑的是长期，因此中国短期的政策以及政策转变，从长期策略考虑来看，并不是很重要。”

经过多年游说，该基金的中国A股投资配额终于在今年早些时候从15亿美元提高至25亿美元。截至去年底，该基金已在中国大陆和香港投资了约270亿美元。

Bech-Moen表示,如果中国市场变得更加自由化，它将在该基金配置中占相当大比例。

挪威政府以石油和天然气的税收收入，对油田的产权，以及在挪威国家石油公司67%持股的派息来为主权财富基金注资。挪威是西欧最大的石油和天然气生产国，挪威国家石油公司也是国内最大的能源企业。主权财富基金基金进行海外投资以避免引发国内通货膨胀。

挪威主权财富基金在1996年获得首笔资金，其投资视野随后不断扩大，在1998年首次增加股票资产，在2000年进入新兴市场，并在2011年涉足房地产投资，以增加投资回报，守护挪威的国家财富。