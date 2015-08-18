人民币贬值“债王”格罗斯发警告 PIMCO却看到一个买入良机

太平洋投资管理公司(PIMCO)前首席投资官、“债券大王”格罗斯(Bill Gross)日前警告称，人民币贬值恐使全球消费物价进入破坏性的下降恶性循环；但对于在PIMCO管理加拿大投资的Ed Devlin来说，却正好是一个买进的机会。

Devlin长时间以来一直相信加拿大的通胀将会上升而非下滑，从而使具有内在通胀保护的债券变得更有价值。

人民币汇率上周创下21年最大跌幅，中国央行(PBOC)表示将允许市场发挥更大作用。

曾在PIMCO管理全球最大债券基金的格罗斯上周表示，中国出于经济疲软的原因而让人民币贬值，本来就廉价的中国商品变得更加便宜，全球通胀率将会因此下滑。

目前在骏利资产(Janus Capital)担任基金经理的格罗斯建议买进长期美国国债，因为如果低通胀率阻止美联储(FED)加息，长期国债将会受益。

在油价崩跌已经给市场的通胀预期造成压力的情况下，中国的最新举措导致加拿大的通胀保护成本跌至2009年全球衰退以来的最低水平。

然而Devlin并不为所动，他认为市场反应过度，最终投资者将对这种通胀保护“趋之若鹜”。Devlin说道：“加拿大央行(BOC)已经有数十年实现2%通胀目标的历史。”

Devlin也承认中国的举动会给全球通胀带来压力，但程度如何却有待观察。而作为一个着眼长远的投资者，他相信加央行将采取一切必要行动来实现通胀目标。

加拿大通胀率今年一直在央行2%的目标之下，截至6月底平均水平为1%，导致央行两次降息以刺激经济增长及提升物价。每次降息行动都令通胀关联债券获得提振。