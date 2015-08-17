阿里巴巴感受到巨大竞争压力

中国电子商务巨头阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd.)创始人马云(Jack Ma)在4月底亲自出面，游说亚洲第一大服装生产商迅销公司(Fast Retailing Co.)领导人柳井正(Tadashi Yanai)。

迅销近期开始在阿里巴巴最大竞争对手京东(JD.com)上销售其颇受欢迎的优衣库(Uniqlo)品牌服装，并且销售情况不错。据知情人士透露，马云及其团队向柳井正表示，如果优衣库提高对阿里巴巴平台的忠诚度，阿里巴巴将向优衣库位于其平台的店铺引入更多流量、促进其销量。

优衣库在7月份退出京东平台，该公司称，在京东平台销售商品不符合其电子商务策略。京东表示，优衣库撤离与业绩表现无关，因为需求状况非常强劲。优衣库未作进一步评论。

围绕优衣库的争夺战凸显出中国电商企业之间的激烈竞争。目前中国是全球第一大网络零售市场，去年的总成交额达到人民币2.82万亿元(合4,410亿美元)。

在过去的几个月中，阿里巴巴和其他购物网站都在试图与一些高知名度的品牌签订独家合同或发布产品，这些公司要求其平台上的商家提供较大幅度折扣，还在媒体上或演讲中大打嘴仗。

阿里巴巴显然是中国电商市场的领头羊，其平台成交额占国内在线销售额的80%左右。但这一主导地位主要是通过阿里巴巴旗下大型在线零售平台淘宝网(Taobao)来实现的。淘宝网目前大约有800万卖家，其中许多都是个人卖家。拍拍网(Paipai)是京东版的淘宝，规模要小得多，京东未披露这个平台上卖家的具体数量。

据艾瑞咨询(iResearch)的数据，在电商市场增长最为迅速的部分B2C市场(其销售额来自那些规模较大的电商企业以及阿里巴巴旗下天猫等网上购物商城)，2015年第一季度阿里巴巴的份额为58.6%，与上年基本持平，而京东的份额从上年同期的19.2%上升至22.8%。

阿里巴巴称，截至3月底的财年旗下所有零售网站的总商品成交额为人民币2.44万亿元，高于位居其后的五大零售网站的成交额总和。

不过，阿里巴巴表示竞争在加剧。更多的小众公司正在争夺中国的互联网消费，包括中国最大的在线化妆品销售商聚美优品(Jumei International Holding Ltd.)、时尚折扣网唯品会(Vipshop Holdings Ltd.)，以及中国网上超市1号店(Yihaodian)。1号店7月份被沃尔玛连锁公司(Wal-Mart Stores Inc.)收购。

阿里巴巴执行副主席蔡崇信(Joseph Tsai)在接受采访时表示，商业的本质就是激烈的竞争，特别是在中国。他说，市场非常大，获胜的潜在奖励非常吸引人，中国有很多创业者，也有很多资本支持他们。

随着中国经济放缓，竞争开始变得更加激烈。阿里巴巴上周三公布称，由于业务趋于成熟以及进军移动领域支出较大，截至6月底的财季实现收入人民币32.6亿元，弱于预期。不过该公司表示，收入之所以弱于预期，还因为一些一次性项目。

最激烈的竞争发生在阿里巴巴和京东之间，人们将这两家电商的竞争称为“猫狗大战”。

上周，阿里巴巴斥资约45亿美元收购了中国电子产品零售商苏宁云商股份有限公司(Suning Commerce Group Co., 简称：苏宁云商) 20%的股份，大力进军京东最具实力的电子产品领域。

最近数月，阿里巴巴还与160多个品牌签署了合作协议，该公司预计未来一年，这些合作将在天猫平台上拉动超过人民币300亿元的交易额。其中，至少有20个品牌与天猫签署了独家销售协议，其中包括户外服装品牌Timberland和体育用品连锁店迪卡侬(Decathlon)。

京东商城首席执行长沈皓瑜表示，京东对阿里巴巴达成的独家协议表示关切，京东认为此举不符合这些品牌的利益。

蔡崇信称，这些品牌与阿里巴巴签署独家协议是因为它们相信，阿里巴巴能够帮助它们推动产品销售。

争斗有时会变得相当激烈。马云去年曾表示，京东将来会成为悲剧，他后来为这番言论道歉。阿里巴巴零售事业群总裁张建锋(Jeff Zhang)今年5月份在一次讲话中称，阿里巴巴做什么，京东就马上会去做。张建锋指的是针对农村市场、海外代购、进军云计算领域和互联网支付的举措。

京东北京总部一间办公室挂满了红色的标语，其中一个标语写着“战斗！战斗！战斗！只争第一！”

京东也利用了中国监管部门近期打击电商假货行动的机会；假货问题一直困扰着阿里巴巴和其他电商。京东称，该公司能够更好地保证消费者从其网站上购买的商品都是正品，部分原因是该公司管理自己的库存。

京东创始人、亿万富翁刘强东(Richard Liu)在7月份称，京东是那些重视正品和品质的消费者的首选。一些人认为他的这番话是在间接打击阿里巴巴。

与阿里巴巴不同的是，京东从供货商那里采购商品，然后直接卖给消费者，该公司也开设有品牌街，商家在品牌街上销售商品并向京东支付佣金。阿里巴巴实际上并不销售商品，而是将买家与卖家联系起来，通过广告以及向使用其平台的商家和个人提供的其他服务赚钱。

一个高端意大利品牌的顾问称，该品牌选择入驻京东而不是天猫，是因为京东提供了不销售该意大利公司两个品牌假货和水货的书面承诺。

京东称，无论品牌是否在其网站上销售产品，京东都会保护其知识产权。

阿里巴巴的主要卖点是其网站带来的高销量。

今年早些时候，阿里巴巴说服瑞典运动服装品牌北极狐(Fjallraven)独家入驻天猫，承诺帮助增加其门店的客流量。北极狐此前一直在京东和其他中国网站销售产品。

北极狐母公司飞耐时户外(Fenix Outdoor)中国总经理林明稳称，该公司获得了一些很好的条件，包括在网站更加突出的位置进行展示，广告费用降低。林明稳称，他预计今年北极狐在华在线销售额将较上年增长四倍。

林明稳称，在达成该交易之前，北极狐在天猫的定价不得不低于在中国其他网站的定价，以便加入天猫的大规模产品推广活动。他说，如今北极狐独家入驻天猫，该品牌在产品定价方面有了更大的灵活性。

阿里巴巴称，该公司并没有制定要求产品定价低于其他电商平台的政策。