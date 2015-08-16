FED加息预期高涨，黄金白银原油下周走势详解

本周消息面上由于此前黄金从各方面承压，周线收出七连阴，创下数年来黄金下跌最长周期。

人民币周二至周四连续三天的大幅跌势使美元受到巨大打击，尽管之后的美国经济数据表现不错，但美元仍然未能重新站上98.00大关。国际现货黄金周五先涨后跌。日内美国生产者物价指数表现超出预期，同时欧洲GDP数据表现不理想，美元走高，黄金承压继续下滑。人民币本周内对全球金融市场产生巨大冲击，打压美元并使黄金出现回升，但黄金整体仍处于下行压力之中，人民币短期因素减弱之后黄金也随之回落。虽然油价当日录得小幅反弹，但全球供应过剩的众多基本面因素皆利空油价，使得油价后市前景依然不容乐观。



下周市场的焦点将集中于8月20日美联储会议纪要，投资者需要关注纪要对于经济和通胀的预期的措辞。晚间的美国上周季调后初请失业金人数和7月NAR季调后成屋销售也是市场关注的焦点数据。此外，英国公布的7月季调后零售销售月率也很关键，这一数据的好坏经常会给英镑带来显著的冲击。



现货黄金：黄金本周即将收阳，结束连续七周的跌势，因人民币本周连续三个交易日大幅贬值，这增加了全球经济的不确定性，投资者转向黄金寻求避险。不过，随着市场对人民币进一步贬值的担忧缓解，黄金周四结束了连续五天的涨势，并自周四触及的逾三周高点1126.31美元/盎司回落。本周黄金日内最低触及到1111一线，日内黄金震荡的区间也比较小，四小时盘面上MACD也是0轴上方死叉下行，近期内黄金需要关注的区间仍是1107-1125。现货黄金下周可参考操作建议：金价1118-1120可介入空单，止损4个点，目标1112-1114。金价首次触及1100-1102可考虑介入多单，止损4个点，目标1105-1106。



现货白银：本周行情一路是在一个上行通道中，受人民币贬值影响并未和黄金原油一样给到正常回调带，直至上周五晚间空头蓄势发难，出现回落。最后的几个交易中银价一直处于高位修正，上涨动能开始减小，这样就给了空头蓄势机会，在触及3210附近终究是回落。技术面上，周线来看周线收取一根光脚大阳，上方受到布林中轨及MA30的压制，这一线也是我们下周重点关注的一线，日线来看，连续八连阳之后本周收取了一根带上引线的阴柱，银价在布林上轨附近运行，5日均线下穿10日均线，形成了一个有效的支撑，附图指标MACD红色动能较强，RSI下行，KDJ有走平形态。综合来看，白银下周开盘会先回调后反弹，那么下周白银千金理金建议朋友们采取高估低渣的思路，顺势做单，严格止损。银价回调首次触及3110-3120可考虑介入多单，止损3080，目标3140-50；银价上方3170-3180可进场空单，止损35个点，目标3140附近。



现货原油：本周基本上处于一个265-280的箱体震荡阶段，行情就像过山车涨涨跌跌。8月10周一低开266一线后震荡上行，周一周二小幅反弹并于周二欧盘时段最高至281一线后上行遇阻快速回调到266一线。周五日线收取了一根上下引线等长的小阴柱。最终收盘在268一线。周一油价下方首次给到265-266附近，可考虑进场多单，止损263下方，目标先看270、273一线，破位减仓持有；如果下破低点264，不宜追空，反弹266一线做空，止损2个点，目标260。