8月17-21的重要事件以及分析

经济数据方面，这周初市场事件较为清淡，周一（8月17日）投资者将首先迎来日本第二季度实际GDP初值季率数据。

周二（8月18日），一系列重磅经济数据和事件将陆续登场。澳洲联储（RBA）将公布会议纪要，同时英国将公布7月消费者物价指数（CPI），如果数据加速回升，则将增强市场对于英国央行（BOE）即将升息的预期。且晚间美国还将公布7月新屋开工年化月率数据。

周三（8月19日），美国7月未季调核心消费者物价指数是当日最为关键的数据，在大宗商品价格全线走低的背景之下，美国通胀是否将再度承压，这将是市场的关注点。

而下周的重头戏是在周四（8月20日），市场焦点将集中于美联储（Fed）会议纪要，投资者需要关注纪要对于经济和通胀预期的措辞。当日晚间的美国上周季调后初请失业金人数和7月NAR季调后成屋销售也是市场关注的焦点数据。此外英国还将公布7月季调后零售销售数据，这一数据的好坏通常会给英镑带来较大冲击。

周五（8月21日），市场消息面将再度归于平淡。投资者可关注加拿大7月消费者物价指数和6月零售销售数据。

下周金融市场重要指标和风险事件：

周一（8月17日）

07:50 日本第二季度实际GDP初值(年化季率)

周二（8月18日）

04:30 美国6月外资净买入公债

17:00 英国7月消费者物价指数(年率)

20:30 美国 6月耐用品订单修正值

重要官员讲话：

16:00 西班牙央行行长林德在国会就2016年预算草案发表讲话

重要会议：

09:30 澳洲联储公布8月政策会议记录

周三（8月19日）

20:30 美国7月未季调消费者物价指数(年率)

22:30 美国上周EIA原油库存变化

周四（8月20日）

16:30 英国7月季调后零售销售(月率)

20:30 美国上周季调后初请失业金人数

22:00 美国7月NAR季调后成屋销售(年化月率)

重要官员讲话：

08:20明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔在主题为“低通胀环境下的宏观经济政策与物价计量问题”的会议上发表演说

重要会议：

02:00 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录

周五（8月21日）

20:30 加拿大7月消费者物价指数(年率)、加拿大6月零售销售(月率)