8月17-21的重要事件以及分析

经济数据方面，这周初市场事件较为清淡，周一（8月17日）投资者将首先迎来日本第二季度实际GDP初值季率数据。
周二（8月18日），一系列重磅经济数据和事件将陆续登场。澳洲联储（RBA）将公布会议纪要，同时英国将公布7月消费者物价指数（CPI），如果数据加速回升，则将增强市场对于英国央行（BOE）即将升息的预期。且晚间美国还将公布7月新屋开工年化月率数据。
周三（8月19日），美国7月未季调核心消费者物价指数是当日最为关键的数据，在大宗商品价格全线走低的背景之下，美国通胀是否将再度承压，这将是市场的关注点。
而下周的重头戏是在周四（8月20日），市场焦点将集中于美联储（Fed）会议纪要，投资者需要关注纪要对于经济和通胀预期的措辞。当日晚间的美国上周季调后初请失业金人数和7月NAR季调后成屋销售也是市场关注的焦点数据。此外英国还将公布7月季调后零售销售数据，这一数据的好坏通常会给英镑带来较大冲击。
周五（8月21日），市场消息面将再度归于平淡。投资者可关注加拿大7月消费者物价指数和6月零售销售数据。
下周金融市场重要指标和风险事件：
周一（8月17日）
07:50 日本第二季度实际GDP初值(年化季率)
周二（8月18日）
04:30 美国6月外资净买入公债
17:00 英国7月消费者物价指数(年率)
20:30 美国 6月耐用品订单修正值
重要官员讲话：
16:00 西班牙央行行长林德在国会就2016年预算草案发表讲话
重要会议：
09:30 澳洲联储公布8月政策会议记录
周三（8月19日）
20:30 美国7月未季调消费者物价指数(年率)
22:30 美国上周EIA原油库存变化
周四（8月20日）
16:30 英国7月季调后零售销售(月率)
20:30 美国上周季调后初请失业金人数
22:00 美国7月NAR季调后成屋销售(年化月率)
重要官员讲话：
08:20明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔在主题为“低通胀环境下的宏观经济政策与物价计量问题”的会议上发表演说
重要会议：
02:00 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录
周五（8月21日）
20:30 加拿大7月消费者物价指数(年率)、加拿大6月零售销售(月率)