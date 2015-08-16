下一场金融危机在哪里？盯住这些国家

下一场金融危机会在哪里继续？

1. 巴西

上个月，巴西货币雷亚尔贬值了7%。

巴西雷亚尔贬值太快，以至于策略师们撕报告的速度都跟不上。

分析师今年已经把巴西货币的预期值下调了20%，是全球被下调幅度最大的主要货币。即便如此，分析师对巴西雷亚尔的估计仍然落后于当前市场走势。

而根据本月6日公布的一项民调，巴西“铁娘子”罗塞夫的支持率仅为8%，目前是1985年巴西结束军人独裁统治以来最不受欢迎的民选总统，甚至低过了1992年因涉嫌贪腐辞职的科洛尔。

数据显示，71%的受访者不支持罗塞夫的工作方式，三分之二受访者希望弹劾她。

巴西石油公司腐败案、经济停滞……巴西今年可谓麻烦不断。

雪上加霜的是，穆迪本周刚刚把巴西评级下调至Baa3，据垃圾级仅一步之遥。

巴西经济在去年第三季度陷入衰退。据彭博社上周的一项调查，巴西经济今年料将继续萎缩1.5%，而这将是该国25年来最严重的经济萧条。

2. 土耳其

因政治动荡持续，土耳其正一步步走向提前选举。

本周稍早，土耳其里拉兑美元跌至历史新低。土耳其10年期国债收益率水平目前已和希腊相差无几。

此外，土耳其尤其依赖短期融资，这也增加了该国面临的不确定性。

3. 俄罗斯

今年二季度，俄罗斯经济同比萎缩了4.6%，衰退程度创六年来最大。

近期国际油价重回下跌轨道，俄罗斯卢布再现大幅贬值，这给俄罗斯经济走出衰退增加了不确定性。而西方国家对俄制裁，将继续加大俄经济下行压力。

而自2010年以来，俄罗斯83个地区的负债水平已上升100-150%。俄罗斯经济部长称，83个地区中可能有60个处于危机模式，另有20个可能已经债务违约。

为了应对经济颓势，今年年初以来，俄罗斯央行已五度降息，将基准利率从17%降至11%。

4. 白俄罗斯

今年上半年，白俄罗斯经济同比萎缩了3.3%，政府应对方式则是增加债务。

白俄罗斯面临的外部市场环境也十分艰难。今年上半年，该国对外货物贸易总额同比下降25.5%，其中出口下降26.3%，进口下降24.7%，逆差10.86亿美元。



5. 希腊

在需要关注的国家清单上，希腊始终占据一席之地。

随着第三轮救助协议的达成，希腊短期内似乎成功避免了退出欧元区。此外本周稍早的数据显示，希腊二季度经济意外出现增长，这大幅好于市场预期。但接下来希腊情况能否持续改善还很难说。

仍有一些观点认为，长期而言，留在欧元区对希腊未必是件好事。究竟是否如此，我们将拭目以待。