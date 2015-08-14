下周股市三大猜想及应对策略

具体理由：今日早盘三大股指全线高开，虽然今日是股指期货交割日，但通过数据可以发现三大合约持仓量极少，故今日行情呈现一边倒态势，午后多头将空方打爆，最终股指大涨收官。分析盘面可以发现，自从大盘反弹以来，金融板块一直是主板的支撑，但经过调整之后，市场热点终于出现转变，军工板块接力金融成为领涨品种。市场热点切换有利于A股后市健康稳定的运行。总体来看，在经过昨日的大逆袭之后，今日多头愈战愈勇，丝毫没有给空头任何机会。昨日大战之后，多方占据了绝对的优势，本周的胜利也为下周继续反弹行情做好的了铺垫。应对策略：虽然大盘近期反弹势头良好，但长远趋势偏向震荡整固，中期底部需要反复夯实，故在震荡行情中寻找到机会将会成为后市的关键所在。具体理由：今日两市大涨，个股出现普涨的局面。从资金流向上看，两市主力大单资金均呈现大幅流入态势，其中上海市场主力大单净额净流入295亿元，深圳市场主力大单净额净流入173亿元。板块上看，66个行业板块，60个大单资金净流入，6个大单资金净流出。证券、国防军工、计算机应用等三个板块位居板块大单资金净流入前三，净流入额分别为34.06亿元、28.91亿元、27.27亿元。应对策略：今日多数个股主力资金呈净流入状态，也显示出主力对后市个股行情的看好，可以预见近期的每一次回调都将是主力资金继续入场的良机，因此后市两市主力资金或将继续呈流入状态。具体理由：及近期猪肉价格连续上涨，已经成为国家统计局确认的事实，本周三公布的半年数据显示，猪肉(零售)价格半年上涨了2.4%。而与之对应的生猪出栏价格已经连续刷新3年新高，4个月涨幅高达52%，部分地区肉价已经突破了10元/斤；猪肉价格成为有别于鸡肉、蔬果、粮食价格的一枝独秀农副产品。应对策略：生猪涨价会提高生产企业的业绩，后市可持续关注相关个股走势，如新五丰、圣农发展等。