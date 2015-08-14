IMF：西班牙还需努力减赤 改革步伐不能停

国际货币基金组织(IMF)周五(8月14日)表示，西班牙改革有助于该国经济反弹，但IMF告诫称，西班牙还需要进一步努力，以降低失业率、改变其他方面的失衡状况，从而促进长期经济增长。

IMF在对西班牙的年度国别评估中称，西班牙还需要不断努力减少赤字，同时在当前改革方面也不能退步。

西班牙现任中右翼政府对劳动力市场进行了改革，令招聘和解聘变得更加容易，这是该国当前改革的内容之一。

今年11月份左右，西班牙将进行大选。其结果有可能是西班牙政坛分割情况会更严重，意味着新一轮难以预测的联合执政时期。

IMF西班牙任务主管Helge Berger表示，“目前的改革正帮助西班牙复苏，而我们认为改革进展的潜在疑虑是国内的一大风险。”

IMF预计，2015年西班牙经济料增长3.1%，低于政府预估的增长3.3%。同时其也预期复苏将在较长期“逐步减弱”至较低水平。

IMF表示，国际油价下跌以及欧元走弱，至目前为止也有利于西班牙，尽管这些效应可能逐步减弱。西班牙也仍易受希腊债务危机余波影响。

同时，IMF指出，在大力整顿曾经弱不禁风的银行业后，就业市场改革、薪资较低，以及贷款条件放宽，都有助于西班牙从长期低迷中复苏。

然而，目前西班牙仍有超过500万人失业，而且尽管就业岗位重新增加，但其中有太多是临时或兼职工作。比起其他工作，这类职务通常薪资较低。

IMF强调，西班牙必须尝试整顿两级化就业市场，例如将兼职与全职员工解聘成本的差距拉近。