人民币贬值：中国向全球“出口通缩”

中国央行以前所未有的力度下调人民币中间价，此举引发海外人士热议。其中一个观点称，中国正通过人民币贬值向全世界“出口通货紧缩”。

“债券之王”比尔·格罗斯（Bill Gross）正是持有上述观点的人士之一。他周二发布Twitter称，人民币贬值将使得中国向其他国家输出通缩：

疲弱的中国经济似乎要求人民币对其他亚洲货币开展竞争性贬值，这将导致全球经济增速持续放缓、大宗商品价格进一步下挫，并引发全球范围内的低通胀。

据彭博社，资管规模达610亿美元的Janney Montgomery Scott LLC公司首席固定收益策略师Guy LeBas也认为：“对于美国来说，人民币贬值是从中国进口通缩的一种方式。”

摩根士丹利策略师们在发给客户的报告中表示，中国央行大幅下调人民币中间价的行为给全球经济带来了通缩威胁，这将通过三种方式传导至全球：

1、贬值的人民币和走强的美元将使得中国进口的大宗商品价格走高，这可能打压中国对大宗商品的需求。

2、由于人民币贬值，中国的出口成本将会降低。与此同时，中国出口利润将会增加，而这意味着，中国的贸易伙伴的利润将会下滑。

3、一旦人民币汇率大幅波动，中国可能需要动用外汇储备来平抑市场动荡。如果中国外储因此而减少，则政府可能被迫抛售一些外国国债，继而令全球融资成本变得更加昂贵。

那么，人民币大幅贬值对金融市场的影响是什么呢？

比尔·格罗斯认为，中国通过货币贬值向全球输出通缩对债市利好，对股市利空。通胀率低位徘徊或者通货紧缩效应将使得投资者涌向美国国债，十年期和三十年期美债收益率将会下行。

彭博社报道称，一项用以衡量美国通胀预期的指标10年期TIPS（通胀保护债券）及10年美债息差周二跌至近5个月新低。投资者们正在押注：中国央行的举动可能对美联储加息及美国达到2%的通胀目标构成阻力。

随着脆弱的全球经济部分影响了美国的经济复苏，美债收益率一度逼近历史最低点。周二，在全球股市和大宗商品价格下跌之际，美债价格逆市上扬、收益率下滑。对通胀前景最为敏感的美国30年期国债收益率盘中跌破200日均线，收盘报2.81%。10年期美债价格攀升30/32，收益率报2.130%。