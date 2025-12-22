交易面板 - 如何摆脱亏损仓位

如何通过盈利仓位覆盖亏损仓位，从而从我的订单网格中移除亏损仓位？

例如，我们有一个包含买入仓位的网格：





我们看到趋势是向下的，价格反转向上的可能性很低。在这种情况下，我们如何才能减少订单网格中的资金回撤并平掉亏损头寸？

在这种情况下，我们可以平掉距离最远的头寸，使总盈亏相互抵消，等于零：

因此，通过消除最远的亏损头寸，我们减少了订单网格的大小（以及保证金）。

接下来，我们可以开立一个挂单来代替已平仓的头寸，如果价格回落，则再次平掉最亏损的头寸。





但是，当价格回调时，您不可能总能守在电脑旁进行操作。在这种情况下该怎么办呢？——您可以使用 TradePanel。配置并启用此功能。TradePanel 将跟踪您的持仓盈亏。一旦有机会用盈利仓位平仓，它就会自动执行。

如何设置此功能：

转到“网格”选项卡，然后选择要应用此功能的订单网格：

如果您没有订单网格，可以点击此按钮，从现有订单和持仓创建订单网格，然后选择所需的订单和持仓。

转到 AutoCl 选项卡：

配置以下设置：

1️⃣ 设置应用该函数的最小亏损额。

2️⃣ 设置函数平仓后应保留的盈利额。

3️⃣ 设置函数可用于平掉亏损仓位的盈利仓位数量。

4️⃣ 启用此复选框。

例如，设置了以下参数：

最小亏损 - 30 美元

额外盈利 10 美元

用于弥补亏损的盈利仓位最多为 3 个

根据这些设置，该功能将搜索亏损至少为 -30 美元的仓位。一旦发现此类仓位，TradePanel 将开始将其与盈利仓位进行匹配。

盈利仓位的选择标准为：盈利仓位的盈利足以抵消亏损仓位的亏损，且至少有 10 美元的剩余盈利。可以使用一到三个盈利仓位来弥补亏损。

一旦找到可以抵消亏损仓位的盈利仓位，该功能将立即平仓并继续搜索新的亏损仓位。