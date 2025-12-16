



交易遵循自身的周期性，而季节性是一个经常被低估的重要因素。每一年的每个月，市场行为都有其独特特征，理解这些规律有助于你调整交易策略。

八月：平静的月份

八月在金融市场中传统上被视为比较低迷的月份。许多大型参与者和机构投资者都会去度假，流动性下降，点差可能扩大，行情波动变得更加混乱。

在这种时期，经常可以看到：

没有明确方向，“锯齿形”的走势；

假突破和频繁的日内趋势反转；

交易量下降。

对于使用网格交易或加仓（摊平）策略的交易者来说，尤其需要格外小心——在长期低波动之后，当市场参与者在九月回归时，行情可能会突然“掉头”。

十二月底 – 新年假期

十二月的最后几周和一月的头几天是一年中的节假期。银行、基金以及大型机构会了结头寸、锁定利润，并降低交易活跃度。

在这段时间里：

波动性往往下降，尤其是在外汇市场；

由于流动性不足，偶尔会出现剧烈波动的冲击；

可能出现异常行情，即使较小的订单量也能推动价格变动。

而在新年假期之后，新的市场周期往往随之启动。一月会有新的资金流入，新趋势开始形成，市场也会逐渐“苏醒”过来。

📊 结论：理解季节性特征是风险管理的一部分。有时候，八月或新年假期期间最好的交易，就是好好休息。





